Deliver Us the Moon | Gronkh spricht die Hauptrolle

In dem "Science Fiction"-Thriller Deliver Us the Moon spielt ihr einen Astronauten, der die Menschheit vor dem Aussterben retten soll. Die natürlichen Ressourcen der Erde sind in dem apokalyptischen Szenario des Spiels erschöpft und ihr müsst auf dem Mond nach Antworten suchen.

Deliver us the Moon | Der Teaser-Trailer entführt euch in die unheimliche SciFi-Welt

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Sci-Fi-Adventure

• Plattformen: PC, Xbox One

• Erscheinungsdatum: 10. Oktober 2019

Das kommt jetzt

In einer Pressemitteilung haben Publisher Wired Productions und Entwickler KeokeN Interactive nun die deutschen Sprecher für die Spielfiguren bekanntgegeben. Ganz besonders Stolz ist man demnach auf die Zusammenarbeit mit dem YouTuber und Streamer Gronkh alias Erik Range, der dem Protagonisten Rolf Robertsson seine Stimme leiht. Gronkhs Meinung zu seiner dargebotenen Leistung fällt dabei gewohnt bescheiden aus:

"Die deutschen Stimmen in Deliver Us The Moon klingen super – nur der Hauptdarsteller wirkt, als hätte man da irgendeinen Typen von YouTube aufgegabelt. Trotzdem gefällt mir, was ich bislang gehört und gesehen habe, ausgesprochen gut."

Mit der Vergabe der Stimme der Hauptfigur an Gronkh möchten sich die Entwickler bei ihm und seiner Community bedanken, die durch ihren Einsatz maßgeblichen Anteil an der Umsetzung des Spiels haben. Gronkh zeigte das Spiel in seinem Stream und verwies dabei auf die Kickstarter-Kampagne, wodurch viele seiner Zuschauer auf Deliver Us the Moon aufmerksam wurden und das Projekt unterstützten.

Koen Deetman, Gründer und CEO von KoekeN Interactive, sagte zu der Zusammenarbeit mit Gronkh Folgendes:

"Wir sind sehr glücklich, dass Erik unseren Voice-Cast für Deliver Us The Moon anführt. Seine Perfomance ist unglaublich und für uns eine tolle Möglichkeit, uns für den Support seiner Community zu bedanken. Durch ihren Einsatz war es uns möglich, Deliver Us The Moon zu realisieren."

Die Geschichte von Deliver Us the Moon klingt fast wie eine Verschwörungstheorie. Oder vielleicht doch nicht? Könnt ihr in unserem Quiz Verschwörungstheorien von Spiele-Stories unterscheiden?

Die Zusammenarbeit von Entwicklerstudios mit YouTubern und Streamern in Bezug auf Sprechrollen in ihren Spielen wird immer populärer. Hört ihr eure Lieblings-Gamer selbst gern in Videospielen und freut euch, wenn ihr die Stimmen wiedererkennt? Oder wären euch professionelle Synchronsprecher für die Atmosphäre im Spiel lieber? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.