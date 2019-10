Fallout | Amazon listet Legacy Collection für Oktober

Fans von Bethesdas postapokalyptischen Endzeit-Spielen dürfen sich freuen: Amazon listet eine Fallout Legacy Collection für PC, die noch im Oktober erscheinen soll und, abgesehen von einigen Ausnahmen, die gesamte Fallout-Reihe umfasst.

Was wir bisher wussten

Der Entwickler und Publisher Bethesda hat sich vor allem mit den beiden Videospielreihen The Elder Scrolls und Fallout einen Namen gemacht. Die Veröffentlichung des ersten Fallout-Ablegers liegt bereits über 20 Jahre zurück und zog aufgrund des riesigen Erfolges die Entwicklung vieler Nachfolger nach sich.

Während Besthesda mit Fallout, Fallout 2 und Fallout Tactics noch auf ein rundesbasiertes Spielerlebnis aus der ISO-Perspektive setzte, führte das Entwicklerstudio die Reihe mit Fallout 3 auf eine andere Schiene: Die offene Spielwelt konnte in der Ego- oder "Third Person"-Perspektive erkundet werden und rundenbasierte Elemente wichen den Kämpfen in Echtzeit.

Der jüngste Teil, nämlich Fallout 76, machte es erstmals auch möglich, mit anderen Spielern durch die postapokalyptischen Wastelands zu ziehen, hatte beim Release jedoch mit unzähligen Problemen zu kämpfen und befindet sich nach wie vor in der Erholungsphase. Neben der veralteten Technik machten dem Spiel vor allem Bugs zu schaffen, wie ihr auch in unserem Test - "Fallout 76 | Zu viele Spagate auf einmal" nachlesen könnt. Ohnehin oder vielleicht gerade deshalb ist das Multiplayer-Abenteuer neben anderen Ablegern der Reihe nicht in der auf Amazon gelisteten Fallout Legacy Collection enthalten. Worum es sich dabei handelt, erklären wir euch hier.

Was neu ist

Fans der Fallout-Reihe und die, die es noch werden wollen, dürfen sich dem Anschein nach auf eine Fallout Legacy Collection freuen. Laut der Produktseite auf Amazon soll die Sammlung bereits am 25. Oktober 2019 veröffentlicht werden und folgende Spiele beinhalten:

Fallout

Fallout 2

Fallout Tactics

Fallout 3 (Game of the Year Edition)

Fallout: New Vegas (Ultimate Edition)

Fallout 4 (Game of the Year Edition)

Eine prima Gelegenheit also, um ältere Ableger nachzuholen und gleichzeitig in den Genuss des vollen Umfangs von Fallout 3, Fallout: New Vegas und Fallout 4 zu kommen. Die drei Spiele beinhalten nämlich sämtliche DLCs, die für die Hauptspiele erschienen sind. Der Preis des Gesamtpakets beläuft sich auf rund 40 Euro.

Sofern sich die Listung als legitim herausstellt, müsst ihr aber auch auf einige Teile der Fallout-Reihe verzichten. So ist das damals ausschließlich für PS2 und Xbox erschienene Rollenspiel Fallout: Brotherhood of Steel nicht in der Liste vertreten. Neben Fallout 76 ist außerdem das ohnehin kostenlose Aufbaustrategiespiel Fallout Shelter nicht enthalten.

Erkennt ihr die Spiele eurer Kindheit anhand kleiner Ausschnitte? Beantwortet die Fragen im Quiz und findet es heraus:

Amazon listet die Veröffentlichung der Fallout Legacy Collection für den 25. Oktober 2019. Ob dieses Rundumpaket tatsächlich erscheint, bleibt jedoch noch abzuwarten. Bislang erfolgte keine offizielle Ankündigung von Bethesda.