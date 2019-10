Grand Theft Auto 5 ist ein beliebtes Spiel. Sicherlich, es hat seine Macken, doch allgemein gibt es viele Spieler, die viele Stunden mit GTA 5 verbringen. Unser User Thomas W. hat uns nun aber darauf hingewiesen, dass etwas Merkwürdiges passiert, wenn ihr GTA 5 googelt. UPDATE: Inzwischen hat Wikipedia diesen Text wieder entfernt - zum Glück haben wir einen Screenshot gemacht.

Googelt ihr GTA 5, passiert gerade etwas Merkwürdiges.

Na, fällt euch etwas auf? Auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht. Aber schaut doch mal genau in die rechte Spalte. Dort könnt ihr den doch ziemlich merkwürdigen Satz "GTA is kacke" lesen.

Was ist passiert? Nun, die Antwort ist recht einfach: Wahrscheinlich hat sich ein Witzbold die Mühe gemacht, den Wikipedia-Beitrag von GTA 5 so zu bearbeiten, dass dieser Satz in der ersten Zeile auftaucht. Google zieht sich diese Information, und zeigt sie euch. Und ihr seid wahrscheinlich so verwirrt wie wir, wer GTA so sehr hassen kann, dass er sich die Mühe macht.

Als nette Dreingabe: Probiert doch mal den Sprachassistenten von Google aus und schaut, was der euch vorliest, wenn ihr etwas über Grand Theft Auto 5 wissen wollt. Viel Spaß

Nochmals möchten wir uns bei unserem User Thomas W. bedanken, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Wir sind immer dankbar für solche hilfreichen Tipps und freuen uns, wenn auch ihr uns mal schreiben würdet. Egal ob per Mail oder auf Facebook, immer her mit den Nachrichten.