Vor knapp zwei Wochen erschien mit dem Remake zu Links Awakening ein Nintendo-Klassiker in neuem Gewand. Während viele Fans schon Monate vorher auf den Release warteten, stürmte jedoch ein kleiner Indie-Titel an die Spitze der Verkaufs-Charts auf der Nintendo Switch: Untitled Goose Game.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Stealth-Puzzlespiel

• Plattformen: PC, Nintendo Switch

• Erscheinungstermin: 20. September 2019

Das kommt jetzt

Untitled Goose Game: So heißt das Spiel, welches derzeit an der Spitze der Switch-Verkaufs-Charts in den USA thront. Ihr habt noch nicht davon gehört? Dann seid ihr wahrscheinlich sehr selten auf YouTube oder Twitch unterwegs. Durch seinen Witz, dem recht simplen Gameplay und der liebevollen Gestaltung ist es ein sehr unterhaltsames Spiel für Let's Player und Streamer.

Selbst Nintendo-Maskottchen Link landet mit dem Remake von Zelda: Links Awakening aktuell nur Platz 2 der Charts, obwohl es sich sehr gut verkauft. Die Entwickler von Untitled Goose Game - auf Deutsch: Gans-Spiel ohne Titel - sind nur vier Leute und starteten das Ganze als kleinen Spaß. Auf Twitter brachten sie ihre Freude zum Ausdruck:

I can’t believe we’ve done this.



As of today, Goose is #1 the in USA. pic.twitter.com/SNjsncW0Hs — Cabel (@cabel) October 1, 2019

In Deutschland befindet sich das Spiel derweil auf Platz 2 der digitalen Charts - direkt hinter Zelda.

Die Fans des Spiels spekulieren nun schon wie es mit den Spielen von Entwicklerstudio House House weitergehen kann. Ein DLC oder einen zweiten Teil würden viele sicherlich gerne sehen. Einige wünschen sich sogar einen Auftritt der Gans in Smash Bros. Ob es wirklich noch mehr Content zu der Gans geben wird, steht aber noch nicht fest.

Seid ihr auch genervt von der Gans, so wie die Menschen im Spiel? Oder feiert ihr Untitled Goose Game genauso wie das Internet? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare.