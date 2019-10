Nachdem ein Gerücht bereits bestätigt wurde, entstand gleich das nächste: Einige Spieler vermuten einen Gastauftritt von einem der Helden aus Overwatch.

Könnte es bald Overwatch in Super Smash Bros. Ultimate geben?

Was wir bisher wussten

Auf der Nintendo Direct wurde bereits angekündigt, dass am 15. Oktober Overwatch mobil wird und auf die Switch kommen soll. Was zuvor nur ein Gerücht war, ist somit jetzt bestätigt worden. Was aber immer noch nicht sicher ist, ist welcher neue Held in dem Super Smash Bros. Ultimate fighter pass noch dazu kommen wird.

Das kommt jetzt

Der Vice President bei Blizzard Entertainment, Jeff Kaplan, hat in einem Interview mit IGN bekannt gegeben, dass er gerne jeden der 31 Charaktere in einem anderen, mindestens genau so beliebten Franchise sehen würde: Super Smash Bros. Ultimate. Kurz darauf gibt er allerdings zu, dass wenn er sich entscheiden müsse, Tracer wählen würde, da sie das "Maskottchen" von Overwatch sei.

Aber nicht nur Kaplan äußert sich dazu. Auch Wes Yanagi, der Principal Game Producer der Switch-Version von Overwatch meldet sich zu Wort und würde sich Tracer wünschen. Aber auch andere Helden werden erwähnt, wie zum Beispiel Doomfist, der laut dem Vice President vom Gameplay gut passen würde.

Diese Aussagen lösen im Zuge der Tatsache, dass immernoch ein Held aus dem Super Smash Bros. Ultimate fighter pass unbekannt ist das Gerücht aus, dass einer der Overwatch-Helden vielleicht der "Unbekannte" sein könnte.

Gerade hat sich ein Gerücht über Overwatch aufgeklärt, schon ist das nächste entstanden. Manchmal ist es einfach nur faszinierend zu sehen, wie schnell neue Gerüchte entstehen. Ob wir wirklich einen Helden aus Overwatch in Super Smash Bros. Ultimate sehen werden, wird sich noch herausstellen.