Ghost Recon: Breakpoint sorgte bei den Fans jüngst für Zündstoff aufgrund der im Ingame-Shop enthaltenen Mikrotransaktionen. Jetzt hat Ubisoft reagiert und offenbar einige der mit Echtgeld erwerbbaren Items aus dem Spiel entfernt.

Ghost Recon: Breakpoint hat schon vor der Veröffentlichung für einige Kontroversen gesorgt.

Ein Reddit-Nutzer hat Screenshots von Ghost Recon: Breakpoint veröffentlicht, die zahlreiche Mikrotransaktionen des Ingame-Shops abbilden. Neben Skins, Waffen und Waffenaufsätzen waren auch sogenannte "Time Saver" mit Echtgeld käuflich. Diese ermöglichten es (durch den Erwerb von Skillpunkten und Waffen-Upgrades) einen schnelleren Fortschritt im Spiel zu erzielen, weshalb die Community auf die Barrikaden ging. Dem Taktik-Shooter wurde ein "Pay 2 Win"-Konzept vorgeworfen, das man unter anderem mit kostenlosen Mobile Games vergleichen könne.

Jetzt rudert Ubisoft offenbar ein paar Schritte zurück. Nach Angaben eines Community-Managers im offiziellen Forum wollte man den Spielern von Ghost Recon: Breakpoint stets "ein faires und lohnendes Erlebnis bieten, unabhängig davon, ob ihr das Spiel als Einzelspieler, Koop-Spieler, PVE-Spieler oder PvP-Spieler erleben möchtet".

Von Anfang an sei es dem Entwicklerteam von größter Bedeutung gewesen, dass Ghost Recon: Breakpoint keine "Pay 2 Win"-Elemente aufweist und dass die Spielerfahrung im Falle eines Ingame-Einkaufs nicht beeinträchtigt werde. Ubisoft zufolge sollten viele der im Ingame-Shop erhältlichen Mikrotransaktionen deshalb gar nicht zum Kauf angeboten werden:

"Wir sind uns bewusst, dass während der 'Early Access'-Phase von Tom Clancys Ghost Recon: Breakpoint am 1. Oktober einige 'Time Saver'-Gegenstände (Skillpunkte-Pakete, XP-Booster, Bundles für fortgeschrittene Waffen-Upgrades) für einige Stunden in unserem Shop zum Kauf angeboten wurden. Dies war nicht unsere Absicht und ein Fehler in unserem Namen.