In der jüngeren Vergangenheit konnte die "Mortal Kombat"-Serie einige Gastauftritte bekannter Figuren verzeichnen. Nun setzt Entwickler Netherrealm Studios die Tradition im mittlerweile elften Teil fort - und zwar mit dem Terminator!

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Kampfspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Das kommt jetzt

Während in den vergangenen Serienteilen Horrorlegenden wie Freddy Krueger und Jason Vorhees oder auch der Kriegsgott Kratos die "Mortal Kombat"-Arena betreten durften, folgt nun - passend zu dem erscheinenden Kinofilm "Terminator 6: Dark Fate" - mit dem Terminator ein weiterer serienfremder Neuzugang im aktuellen Mortal Kombat 11.

Der klassische T-800, welcher von Arnold Schwarzenegger persönlich verkörpert wird, kommt selbstverständlich auch mit passenden Fatalities daher wie es sich für einen "Mortal Kombat"-Ableger gehört.

Mit Motorrad, Schrotflinte und Laserkanone im Gepäck könnt ihr so euren besiegten Widersachern den Rest geben. Nervenstarke Zocker können sich bereits jetzt ansehen in welch brutalen Sequenzen Arnie die ihm unterlegenen Kämpfer terminiert.

Nicht nur die Kämpfer in Mortal Kombat verfügen über bekannte Signature-Attacken. Aber erkennt ihr auch die bekannten Angriffe anderer Videospielhelden?

Alle "Mortal Kombat 11"-Besitzer, die sich selbst einmal gerne in der Rolle des Terminators in die Arena stürtzen wollen, müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Arnie gesellt nämlich erst am 8. Oktober zu den übrigen Kämpfern.