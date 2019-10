In den 90er-Jahren waren Sony und Nintendo kurz davor, mit einer gemeinsamen Konsole Gaming-Geschichte zu schreiben. Sony ging dann aber mit seiner PlayStation eigene Wege und der Rest ist Geschichte. Nun soll trotz allem der Prototyp der ursprünglich geplanten Konsole doch noch zum Verkauf angeboten werden.

In den 90er-Jahren haben Nintendo und Sony noch gemeinsame Sache gemacht. Der N64 sollte einen Zusatz bekommen, um CDs abspielen zu können. Man einigte sich nicht und Sony ging am Ende eigene Wege. Die Geschichte der Playstation kennt so ziemlich jeder, aber jetzt wird sie um ein Kapitel erweitert. Die Nintendo Playstation, ein Hybrid aus SNES und PS findet, findet nun als Prototyp ihren Weg in die Öffentlichkeit.

Wie ein Foren-Eintrag bestätigt, sagt Cédric Biscay, der bei Shenmue 3 mitgewirkt hat, dass Terry Diebold, der Besitzer des "Nintendo PlayStation"-Prototyps, ihm versichert habe, dass er verkaufen möchte.

Terry Diebold that we have invited several years ago at @MagicMonaco just informed me that he wants to sell his Nintendo PlayStation official prototype. I am very curious to know about the final price for this !

I guess a crazy World Record will happen... #nintendoplaystation pic.twitter.com/9C0FXiC9CZ