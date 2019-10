GoG feiert Jubiläum. Seit elf Jahren beliefert euch die Seite mit Keys, Addons und allem was das Spiele-Herz begehrt. Zum Jubiläum ist jetzt ein Sale im Shop aufgetaucht

Auf GoG ist ein Sale zum elfjährigen Jubiläum gestartet. Die sogenannten Staff-Picks (Ausgewählte Spiele der Mitarbeiter) sind noch 3 Tage verfügbar. Wir haben euch die besten Spiele rausgesucht.

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition 49,99 Euro 14,99 Euro In dem Action-Rollenspiel sucht ihr mit Geralt nach seiner ehemaligen Geliebten. Die riesige Open-World bietet viele Abenteuer und ist auch nach dem zweiten Durchlauf noch nicht langweilig.

BioShock Infinite Complete Edition 54,99 Euro 13,79 Euro Im Ego-Shooter Bioshock Infinite seit ihr nicht wie in den Vorgängern unter Wasser unterwegs sondern hoch oben in den Lüften. Dem Gameplay schadet das aber nicht.

Kingdom Come: Deliverance 29,99 Euro 15,00 Euro Im realen 15. Jahrhundert in Böhmen angesiedelt verschlägt es euch in diesem Rollenspiel auf einen Rachefeldzug. Realismus wird in diesem Spiel groß geschrieben. So müsst ihr alles mühsam erlernen. Vom Reiten bis zum Schwertkampf.

Hollow Knight 13,49 Euro 8,09 Euro In dem wunderschönen Indie-Spiel hüpft ihr durch die Unterwelt und erlebt Abenteuer in klassicher 2D-Sidescroll Mania. Über 130 Gegner versuchen euch beim Abschluss des Spiels zu hindern.

Stardew Valley 13,99 Euro 10,49 Euro In dem Simulations-Rollenspiel bekommt ihr von eurem Großvater eine alte Farm vererbt. Gelangweilt vom tristen Büro-Alltag kündigt ihr und beschließt die Farm wieder aufzubauen.

Auf GoG warten noch mehr spannende Angebote auf euch aber beeilt euch, denn in 3 Tagen ist der Sale zu Ende.

