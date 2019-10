Borderlands 3 | Neues Update passt Charaktere und Bosse an

Borderlands 3 ist noch nicht lange auf dem Markt. Dennoch feilen die Entwickler immer wieder an der Stärke der Charaktere und einzelner Bosse. Das neueste Update für Borderlands 3 enthält eine Reihe von Änderungen für den Loot-Shooter. Die wichtigsten Änderungen betreffen Moze, FL4K und einige der Bosse im Spiel.

Borderlands 3 - Die Shooter-Party geht steil:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Loot-Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, (Google Stadia in Entwicklung)

• Erscheinungstermin: 13. September 2019

Das kommt jetzt

Mit dem Update werden einige Charaktere und Bosse in Borderlands 3 gebufft, andere wiederum generft. Viele Spieler statteten Moze den Gunner mit unendlisch vielen Granaten aus, um diese mit seiner Fähigkeit "Means uf Destruction" auf die Gegner zu spamen. Mit dem Update bekommt diese Fähigkeit eine Verzögerung von 2 Sekunden, um den Spam zu vermeiden.

FL4K bekam im letzten Update bereits einen großen Nerf. Mit dem neuen Update vom 3. Oktober wird er jedoch wieder ein bisschen besser. Während die Fähigkeit "Leave no Trace" ebenfalls eine Verzögerung von 2 Sekunden erhält, wird der Statuseffekt von "Rakk Attack" auf 100% und auch der Bonus für "Barbaric Yawp" auf 100% erhöht. Auch FL4Ks Haustiere wurden etwas angepasst. So können sie mit dem neuen Update keine Charaktere mehr schubsen und das versehentliche Berühren der Haustiere während des Aufhebens von Loot oder der Interaktion mit anderen Gegenständen wurde auch behoben.

Mit dem neuen Update werden auch einige Bosse generft. Dazu zählen vorerst Gigamind, Katawaga Ball und Billy der Gesalbte. Gigaminds Gesundheit wird verringert, Katawaga-Ball regeneriert keine Schilde mehr und Billy der Gesalbte verliert 25% seiner Gesundheit. Zudem kündigte Entwickler Gearbox an, dass es auch in zukünftigen Updates Änderungen für Bosse geben wird.

Falls ihr genauere Informationen zu dem Update lesen möchtet, findet ihr diese auf der offiziellen Website von Borderlands-3.

Seid ihr der Meinung, Gearbox hat an den richtigen Schrauben gedreht? Oder wartet ihr eher sehnsüchtig auf Neuigkeiten zum "Bloody Harvest"-Event? Dazu machten die Entwickler leider noch keine neuen Angaben. Schreibt uns dennoch gern in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet.