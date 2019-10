Ghost Recon: Breakpoint | Jetzt schon im Sale

Ghost Recon: Breakpoint ist momentan in aller Munde. Nur oftmals leider nicht auf die Art und Weise wie sich das Ubisoft vielleicht wünscht. Nur drei Tage nach Erscheinen bieten verschiedene Händler den "Open World"-Titel schon zu einem reduzierten Preis an.

Der neueste Teil der "Tom Clancy's"-Reihe erntet zurzeit viel Kritik.

Was wir bisher wussten

Seit dem 04. Oktober ist Ghost Recon: Breakpoint offiziell im Handel und löste seitdem einige Kontroversen aus, vor allem wegen Mikrotransaktionen. Der Vollpreistitel hat einen großen Ingame-Store, in dem ihr euch mit sogenannten "Ghost Coins" Skins und vor allem Spielvorteile mit verschiedensten Waffenzubehörteilen erkaufen könnt.

Auch warteten einige Spieler am Freitag vor einem Ladebildschirm, da der Ansturm an Spielern die Server wohl in die Knie zwang und das Spiel über keinen Offline-Modus verfügt.

Was neu ist

Wie Gamerant berichtet, fallen bereits nach drei Tagen die Preise von Ubisofts neuem Spiel. Während sich der deutsche Amazon-Preis aktuell weiterhin auf 65 Euro beläuft, reduzieren ausländische Händler, wie amazon.com oder Walmart, den Titel bereits um 10 Euro.

Was das konkret für die Verkaufszahlen bedeutet, ist unklar. Wahrscheinlich ist aber, dass Ubisoft mit Ghost Recon: Breakpoint noch viel Arbeit haben wird. Ein durchschnittlicher User-Score von 2.6 auf Metacritic und 57 Punkte im aktuellen Pressespiegel sprechen eine deutliche Sprache.

Auf die erste Welle an Kritik wurde breits reagiert, indem verschiedene Mikrotransaktionen auf unbestimmte Zeit aus dem Ingame-Shop entfernt wurden.

Meinung von Jascha Ihmann