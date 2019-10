In World of Warcraft könnt ihr aus vielen verschiedenen Rassen euren Charakter auswählen. Mit dem kommenden Update sollen die bisherigen Auswahlmöglichkeiten noch um zwei neue Wesen ergänzt werden.

In World of Warcraft könnt ihr bald zwei neue Rassen spielen.

Das kommt jetzt

Die Fuchsmenschen, auch Vulpera genannt, tauchten bereits in World of Warcraft: Battle for Azeroth als nicht spielbare Rasse auf. Nun könnt ihr aber selbst in die Rolle der tierischen Gestalten schlüpfen. Diese Möglichkeit steht euch jedoch erst offen, wenn ihr euren Ruf in eurer Fraktion zuvor auf das Maximum gebracht habt.

Sagen euch die Tiere nicht zu, dann tendiert ihr vielleicht eher zu den Mechagnomen. Bei diesen handelt es sich um eine Roboter-Version der gewöhnlichen Gnome. Beide neuen Rassen stehen euch mit dem kommenden kostenlosen Update 8.3 - auch Visions of N’Zoth genannt - zur Verfügung.

Wann genau das bevorstehende Update erscheinen soll, steht jedoch noch nicht fest. Besonders neugierige Bewohner von Azeroth können sich aber bereits jetzt alle neuen Inhalte, präsentiert von Game Director Ion Hazzikostas, in einem achtzehnminütigen Video anschauen.