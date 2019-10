Horizon: Zero Dawn 2 | Fortsetzung könnte einer der PS5-Launchtitel werden

Zwei Jahre ist es jetzt her, dass ihr mit Aloy in Horizon Zero Dawn durch die postapokalyptische Wildnis wandern konntet. Jobangebote auf LinkedIn befeuern jetzt erneut die Gerüchteküche.

Was wir bisher wussten

Der Release der PlayStation 5 dürfte noch eine ganze Weile in der Zukunft liegen. Trotzdem wird schon jetzt wild spekuliert, auf welche "Launch"-Titel wir uns freuen dürfen.

Immer wieder gibt es Leaks, die sich mit dem Thema befassen. Handfeste Neuigkeiten sind allerdings rar gesät. Einige Informationen, wie extrem schnelle Ladezeiten oder einen möglichen Veröffentlichungszeitraum, hat Sony bereits bestätigt.

Was neu ist

Jetzt berichtet GameRant über ein mögliches Horizon Zero Dawn 2. Seit dem DLC "The Frozen Wilds" ist es still um das verantwortliche Entwicklerstudio Guerilla Games geworden.

Allerdings könnte sich das nun geändert haben. Auf LinkedIn tauchten im September verschiedene Stellenangebote für Positionen als "Quest-Designer" und "Producer" auf. Das Ziel sei ein spannendes, herausforderndes Gameplay für intensive Geschichten in einer dynamischen, offenen Welt. Die Rede ist von einem unangekündigten Spiel von Guerilla Games.

Im Winter 2017 verschlug es uns mit Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds zu den Banuk.

Auch im letzten Jahr suchte das Entwicklerstudio nach Autoren, die über Fraktionen, Quests und mehr schreiben. Alles wichtige Bestandteile des "Open World"-Titels. Ein weiterer interessanter Hinweis auf Horizon: Zero Dawn 2: Laut GameRant habe auch die mitarbeitende Synchronsprecherin Janina Gavinkar den Satz fallen gelassen haben: „Es ist unglaublich, wartet, bis ihr das Sequel seht.“

Unabhängig von allen Gerüchten - fest steht, dass sich der Entwickler akut vergrößert und dass das Bild des neuen Spiels von Guerilla Games immer klarer wird.

Die neuen Stellenanzeigen unterstützen ebenfalls das Gerücht eines Insiders, dass Horizon: Zero Dawn 2 für PlayStation 5 kommen wird - wenn als Releasezeitraum März bis November 2020 genannt wird und das Spiel offenbar gerade in Entwicklung ist.

Wie die Spiele in unserem Quiz besticht Horizon: Zero Dawn mit einer außergewöhnlichen Optik. Versucht in dem Quiz herauszufinden, ob es sich um einen Screenshot oder eine echte Landschaft handelt.

Ein großes "Open World"-Spiel wie Horizon: Zero Dawn 2 zum Launch der PlayStation 5 zu haben, wäre ein starker Start. Erst Anfang des Jahres knackte der Vorgänger zehn Millionen verkaufte Einheiten, was zeigt, wie beliebt der Titel nach wie vor ist.