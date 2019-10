Steam | Angebote für Adventure- und Rollenspiel-Fans

Im Steam-Store gibt es wieder coole Angebote. Darüber können sich diesmal vor allem Adventure- und Rollenspiel-Fans freuen. Wir haben euch drei Spiele herausgesucht, die aktuell günstig zu bekommen sind.

No Man's Sky für 54,99 Euro 27,49 Euro:

No Man's Sky im Angebot bei Steam.

In No Man's Sky erkundet ihr fantastische Planeten und fliegt mit eurem Raumschiff durchs All. Auf der Suche nach dem Zentrum des Universums begegenet ihr einer Menge außerirdischer Kreaturen und sammelt Rohstoffe, um zu bauen und überleben zu können.

The Town of Light für 18,99 Euro 2,84 Euro:

The Town of Light im Angebot bei Steam.

In The Town of Light verschlägt es euch nach Florenz ins Jahr 1887. Ihr steuert die 16-jährige Renée, die ihre Erinnerungen verloren hat. Ihr besucht eine verlassene Nervenheilanstalt um diese wieder zu finden.

Elex für 49,99 Euro 16,49 Euro:

Elex im Angebot bei Steam.

In Elex ist nach einem Kometen-Einschlag die Welt völlig zerstört. 160 Jahre danach haben sich verschiedene Gruppen gebildet, die um das ELEX (ein Element) kämpfen. Elex ist ein Rollenspiel in der Tradition von Gothic.

Werdet ihr bei den rabattierten Spielen zuschlagen oder habt ihr die angebotenen Spiele bereits? Wir finden auf jeden Fall, dass sich diese drei Spiele zu den aktuellen Preisen absolut lohnen!