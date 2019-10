Concrete Genie | Das sind die ersten Wertungen zum PS4-exklusiven Spiel

Bereits morgen erscheint Concrete Genie exklusiv für die PlayStation 4. Die ersten internationalen Wertungen stellen dem Action-Adventure ein durchaus gutes Zeugnis aus.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PS4

• Veröffentlichung: 09. Oktober 2019

Pünktlich zum Herbst veröffentlicht Sony mit Concrete Genie ein kleineres Exklusiv-Spiel, welches nicht jeder sofort auf dem Schirm hat. Dabei könnte das zu Unrecht sein, wie die ersten Wertungen auf Metacritic und Open Critic zeigen. Bei derzeit 31 beziehungsweise 40 Tests erreicht das Action-Adventure einen Durchschnittswert von 77 respektive 78 Prozent.

Das US-Magazin IGN vergibt 8 von 10 Punkten und lobt vor allem die kreative Seite des malerischen Adventures:

"Kurz und sehr charmant, Concrete Genie ist ein faszinierendes Experiment in Sachen Spieler-Kreativität."

Nicht ganz unähnlich sieht es Gamesradar, die sogar 4.5 von maximal 5 Punkten zücken:

Der Test von Push Square ist ein wenig kritischer mit 7 von 10 Punkten, lobt aber ebenso die kreative Seite von Concrete Genie:

"Concrete Genie ist eine warmherzige, fröhliche Erfahrung, die Kreativität auf eine einzigartige Weise vereint. Den Weg durch Denska zu malen macht mühelos Spaß und die Genies, die Ash bei seinem Abenteuer helfen, sind wunderbar. Während dieser Hauptteil des Spiels gut umgesetzt ist, fühlt sich der Kampf wie ein nachträglicher Gedanke an, der am Ende gleich wieder weggepackt wurde. Dies und ein paar kleinere Probleme halten das Spiel von einer Großartigkeit zurück, aber als Ganzes betrachtet, ist es definitiv ein lohnenswertes Spiel - und so schön wie ein Bild."