Das geheimnisvolle Weltraum-Adventure Outer Wilds ist bislang nur für PC und Xbox One erhältlich. Das soll sich aber schon bald ändern. Auch PS4-Spieler sollen sich in die Weiten des Weltalls begeben dürfen.

In Outer Wilds könnt ihr wunderschöne Planeten erkunden. Allerdings immer nur für 22 Minuten.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: 30. Mai 2019 (PC, Xbox One), 15. Oktober 2019 (PS4)

• Weitere Artikel: Outer Wilds | Das sind die ersten Wertungen

Outer Wilds wurde am 30. Mai 2019 für PC und Xbox One veröffentlicht und erntete von der internationalen Presse nichts als Lobeshymnen. Wie Sony jüngst auf dem offiziellen PlayStation-Blog bekanntgegeben hat, dürfen sich jetzt auch PS4-Spieler auf das kuriose Adventure freuen und voraussichtlich bereits am Dienstag, den 15. Oktober, ein Sonnensystem voller Geheimnisse erkunden.

Bei dem Weltraum-Abenteuer könnt ihr euch mithilfe eines Raumschiffs frei durch ein handgefertigtes Universum voller Mysterien bewegen. Doch die Zeit drängt: Ihr befindet euch nämlich in einer 22-minütigen Zeitschleife. Innerhalb dieses Zeitraums verändern sich die erkundbaren Ortschaften der teils mit Gefahren aufwartenden Planeten. So versinkt eine unterirdische Stadt beispielsweise im Sand und kann erst wieder erforscht werden, wenn die Zeit zurückgesetzt wird. Dieses Kernelement von Outer Wilds ermöglicht es euch, nach jedem Durchlauf mehr über das Universum herauszufinden.

PS4-Spieler können den Mysterien in Outer Wilds schon bald auf den Grund gehen. Bis es soweit ist, dürft ihr euch gerne an unserem Quiz versuchen. Könnt ihr Verschwörungstheorien von Spiele-Stories unterscheiden? Findet es heraus:

Outer Wilds wurde am 30. Mai für PC und Xbox One veröffentlicht. Voraussichtlich am 15. Oktober dürfen auch PS4-Spieler loslegen und ein Universum voller Geheimnisse erkunden. Werdet ihr euch das Spiel holen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!