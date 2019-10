Ein neues Pokémon wurde in einem Live-Stream gesichtet. Lange war unklar, um welches Taschenmonster es sich dabei genau handelt. Nun gibt es jedoch eine offizielle Ankündigung samt Trailer.

Was wir bisher wussten

In den letzten Wochen kamen immer wieder Informationen über neue Pokémon ans Licht. Kein Wunder, denn mit Pokémon Schwert & Schild werden am 15. November 2019 zwei weitere Editionen des beliebten Franchise veröffentlicht.

Dieses Mal verschlägt es euch in die fiktive und an England erinnernde Galar-Region. Neben einer neuen Welt und vielen neuen Trainerkämpfen warten natürlich auch wieder einige Pokémon darauf, von euch gefangen zu werden.

Wir berichteten bereits über "Lauchzelot", dieses könnt ihr einzig und allein in Pokémon Schwert antreffen. Lauchzelot ist eine Weiterentwicklung Porentas, welches zu den Urgesteinen der ersten Edition gehört.

Was neu ist

Da Edition-spezifische Pokémon schon immer zu der Reihe gehörten, fehlte bis jetzt noch das Gegenstück zu Lauchzelot. Bis jetzt!

Serebii Update: Image of Galarian Ponyta has been released from Famitsu. Pokémon Shield exclusive. Details being added @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/7NLi8O7lOX — Serebii.net (@SerebiiNet) October 9, 2019

In einem "24 Stunden"-Livestream war, neben bereits bekannten Pokémon, auch ein pferde-ähnliches Taschenmonster zu sehen. Wie jetzt das Magazin Famitsu (via Twitter/Seribii.net) herausstellte, handelt es sich hierbei tatsächlich um Galar-Ponita, das exklusiv auf der Schild-Edition gefangen werden soll.

Viele Fans spekulierten bereits auf das Pferde-Pokémon. Und nachdem Galar-Smogmog und Galar-Zigzachs angekündigt wurden, war die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Regionsform gar nicht so unwahrscheinlich.

Das Schild-exklusive Pokémon ist ein Psycho-Typ und damit eventuell ein starker Konter für Monster vom Kampf und Gift. Ponita wird auf Twitter und anderen sozialen Medien schon für sein Aussehen gelobt. Viele überlegen sogar schon die Edition zu wechseln.

Seid ihr richtige Pokémon-Experten? Dann beweist es in unserem Quiz und versucht die Pokémon anhand ihrer Silhouette zu erkennen. Um welches Taschenmonster handelt es sich hier?

Was haltet ihr von der bereits gezeigten Auswahl an Pokémon? Momentan sind sie auf einem eher niedlicherem Niveau, besonders düstere wurden noch nicht gezeigt. Gefallen euch die exklusiven Taschenmonster oder hättet ihr mehr erwartet? Schreibt es uns in die Kommentare!