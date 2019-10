Die Systemanforderungen der PC-Version von Call of Duty: Modern Warfare sind da. Und nicht nur das, auch der geforderte Platz, den das Spiel auf der Festplatte benötigt, ist bekannt. Und der ist ziemlich groß.

Was wir bisher wussten

Bald ist es so weit, das neue Call of Duty steht vor der Tür. Voraussichtlich am 25. Oktober erscheint der nächste Teil der Franchise, Call of Duty: Modern Warfare. Und über den gibt es bereits allerhand Informationen. Von streikenden Fans über diverse Leaks bis hin zu skurrilen exklusiven Inhalten.

Dass das neue Call of Duty groß wird, war schon vorher kein Geheimnis. Mit einer Kampagne, einem Multiplayer und einer Vielzahl an anderen Modi schnürt Activision ein großes Inhalts-Paket zusammen. Jetzt wissen wir auch, wie groß es genau sein wird und wie viel Platz dementsprechend auf der Festplatte dafür gebraucht wird.

Was neu ist

Activision veröffentlicht die Systemanforderungen für den PC und zeigt, was euer Rechner können muss. Eine Zahl fällt hier jedoch besonders ins Auge. Und zwar der benötigte Festplattenspeicher, der sich auf ganze 175 Gigabyte beläuft.

Den bisherigen Rekord hielt die PC-Version von Final Fantasy 15, welches 135 Gigabyte in Anspruch nimmt.

Über die Größe der Konsolenversion gibt es noch keine genauen Informationen. Da der "Spec Ops Survival"-Modus allerdings exklusiv für die PlayStation 4 erscheint, dürfte die Xbox-Version kleiner ausfallen. Was das für den Preload bedeutet, haben die Entwickler offen gelassen.

Hier einmal die vollständigen Systemanforderungen für den PC:

Minimale Systemvoraussetzung:

Betriebssystem: Windows 7 64 Bit (SP1) oder Windows 10 64 Bit

Prozessor: Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 670/GTX 1650 oder AMD Radeon HD 7950

DirectX: Version 12.0

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Festplattenspeicher: 175 Gigabyte

Empfohlene Systemvoraussetzung:

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 970/GTX 1660 oder AMD Radeon R9 390/RX 580

DirectX: Version 12.0

Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte RAM

Festplattenspeicher: 175 Gigabyte

175 Gigabyte sind eine Hausnummer. Hoffentlich lässt Activision die Spieler rechtzeitig preloaden um gewährleisten zu können, dass ihr den Titel wirklich zur Veröffentlichung genießen könnt. Was alles in den 175 Gigabyte drinstecken, werden wir spätestens am 25. Oktober sehen.