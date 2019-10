Nach blitzchung-Bann | Blizzard verhindert, dass Spieler Accounts löschen

Der Hearthstone-Profispieler Ng "blitzchung" Wai Chung sorgte mit seinen Protest-Äußerungen für Aufsehen. Das entging auch Blizzard nicht. Der Entwickler zieht nun die Konsequenzen aus dem Vorfall - und unterdrückt offenbar die eigene Community.

blitzchung hat die Geschichte mit seinem Protest ins Rollen gebracht - mit heftigen Konsequenzen.

Der Profispieler blitzchung hat während eines Hearthstone-Streams von Blizzard vor laufender Kamera die Worte "Befreit Hongkong" gerufen und damit politisch Flagee bekannt.

Blizzard reagierte mit der sofortigen Beendigung der Stream-Übertragung, einer Sperre für blitzchung und fristlosen Entlassung zweier Interviewer. Die entsprechende Aufzeichnung des Streams ist bereits von Blizzard Taiwan gelöscht worden.

Während blitzchung von allen Seiten Unterstützung erhält, will nun auch die Community ihrem Protest Ausdruck verleihen. Blizzard unternimmt allerdings bereits Gegenmaßnahmen, wie die Kollegen von GameRant berichteten.

Blizzards heftige Reaktionen auf blitzchungs Äußerungen stoßen nun auf starken Gegenwind: Der Hearthstone-Caster Brian Kibler trat zurück und auch die Community scheint aufgewühlt zu sein. Nicht wenige versuchen aus Protest, ihr Blizzard-Konto zu löschen - jedoch ohne Erfolg.

So now Blizzard have disabled ALL FOUR authentication methods to actively stop people from deleting their accounts. This is beyond disgusting. Spread awareness of this. #BoycottBlizzard pic.twitter.com/AyUiABgMXD