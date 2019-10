Erst kürzlich kündigte Sony den Veröffentlichungszeitraum für die PlayStation 5 offiziell an. Daneben plante das Unternehmen aber bereits seit geraumer Zeit eine Umstrukturierung, von der nun einige Mitarbeiter betroffen sind.

Lange waren die regionalen Zweigstellen von Sony Interactive Entertainment unabhängig und konnten nach eigenem Ermessen agieren. So wurde beispielsweise PlayStation Move im europäischen Raum stärker beworben als in den USA. Dies soll allerdings ein Ende haben. Seit dem 1. April 2018 plante Sony eine Umstrukturierung des Konzerns. Bereits ab diesem Zeitpunkt kristalisierte sich eine Zentralisierung der Strukturen heraus: SIEA, SIEE und SIEJA erstatteten fortan direkt dem damaligen stellvertretenden Vorsitzenden Jim Ryan Bericht, welcher nun der Sony-Chef ist. Vor allem die Mitarbeiter sind von diesen Maßnahmen betroffen wie VGC berichtete.

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) wurde offenbar von einigen Direktoren des amerikanischen Sitzes besucht, um die geplanten Umstrukturierungen zu besprechen. Die davon betroffenen Mitarbeiter wurden benachrichtigt und mussten erneute Bewerbungsgespräche führen - nicht immer mit einem positiven Ausgang.

I was part of the creative services team at #PlayStation that got #laidoff today. This group of talented & passionate people are out of a job & now #lookingforwork. If you’re hiring for project coordinators, managers, & designers please post below!