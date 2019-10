Borderlands 3 | Glitch killt jeden Gegner mit einem Schuss

Große Spiele haben meistens ziemliche lustige Glitches. In der komplexen Entwicklung übersehen Developer manchmal den ein oder anderen Glitch auf die Schnelle. So jetzt auch bei Borderlands 3, bei dem ihr mit einem Glitch jeden Gegner mit einem Schuss töten könnt.

Das ist neu

Wie GameRant berichtet, ist in Borderlands 3 ein kurioserer Glitch entdeckt worden. Im unteren Video erklärt der YouTuber Osterberg501, wie der "Infinite Damage One-Shot"-Glitch funktioniert: Ein Gegner, ein Schuss, ein Tod.

Für den Glitch müsst ihr mit Moze spielen und dabei sowohl die Mod "Desperated Enhanced Bloodletter" als auch das Legendary-Schild "Brawler Ward" besitzen. Damit ausgerüstet müsst ihr nun zu den Splinterlands in Pandora reisen. Wo genau, seht ihr im Video.

Wenn ihr in der erwähnten Gegend seid, seht ihr eine Achterbahn mit einem elektrischen Zaun dahinter. Dieser Zaun ist der Schlüssel.

Ihr geht mit Moze so lange gezielt in den Zaun und wieder heraus, bis sich Gesundheit und Schild so hochstapeln, dass ihr quasi mit Moze in dem Zaun sitzen könnt und konstant Schaden kassiert, ohne zu sterben. Sobald der Zaun euer Schild nicht mehr höher stapeln kann, habt ihr es geschafft.

Ab diesem Punkt könnt ihr jeden Gegner mit einem Schuss töten. Osterberg empfiehlt euch für die Ausführung die Deep-dive Face Puncher Shotgun, aber es sollte mit jeder anderen starken Waffe ebenfalls funktionieren.

Gut möglich, dass der Glitch bald gefixt wird. Gearbox hat bereits Updates zur Verfügung gestellt, weshalb vermutlich auch hier nicht lange gewartet wird. Wie steht ihr zu Glitches? Nutzt ihr sie aus oder meidet ihr sie, um den Spielspaß nicht zu gefährden? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!