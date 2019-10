Am 5. November erscheint Red Dead Redemption 2 für PC. Rockstar Games packt jetzt Boni aus für Vorbesteller. Außerdem gibt es Neuerungen für den Story-Mode und weitere Extras

Red Dead Redemption 2 erscheint voraussichtlich am 5. November für PC. Nachdem die Systemanforderungen bekannt sind, gibt Rockstar Games jetzt weitere Details bekannt und bietet Vorbestellern einen Bonus an.

Wer bis zum 22. Oktober über den Rockstar Launcher vorbestellt, darf sich zwei von sechs klassichen Rockstar-Titeln aussuchen, die er Gratis auf seinen PC runterladen kann. Unter anderem GTA San Andreas, L.A. Noire oder Max Payne 3. Das Angebot gilt seit dem 10. Oktober.

Außerdem bekommen Vorbesteller weitere In-Game Boni wie ein Streitross, das "Outlaw-Survival Kit" oder Schatzkarten und Gold.

Neben technischen Verbesserungen erhält der Story-Modus drei neue Kopfgeldjäger-Missionen, neue Pferde, neue Waffen, zwei neue Bandenverstecke, Schatzkarten, neue Missionen und vieles mehr.

Red Dead Redemption 2 für PC unterstützt HDR, High-End-Displays mit 4K-Auflösung (und höher), Setups mit mehreren Monitoren, Widescreen-Konfigurationen und ermöglicht höhere Bildwiederholraten und mehr.

Red Dead Redemption 2 mit noch schönerer Grafik. Das hört sich doch gut an. Was meint ihr? Werdet ihr zuschlagen, oder habt ihr schon genug von dem Spiel auf Konsolen erlebt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.