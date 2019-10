From Software ist mittlerweile bekannt für seine bockschweren Spiele. Mit den Soulsborne-Spielen wurde sogar ein eigenes Genre erfunden. Aber wie geht es weiter? Jetzt hat sich Game Director Hidetaki Miyazaki zu einer möglichen Fortsetzung vom vielfach gefeierten Bloodborne geäußert.

Bloodborne gehört den beliebtesten PS4-Exklusiv-Spielen. Viele Fans würden sich über eine Fortsetzung freuen.

Was wir bisher wussten

Mit Bloodborne hat Entwicklerstudio From Software ein PS4-Meisterwerk geschaffen. Das Spielprinzip von den ersten beiden "Dark Souls"-Spielen wurde gekonnt in ein etwas düsteres Setting integriert und um einige sinnvolle Neuerungen ergänzt. Das Spiel entwickelte sich schnell zum Fanliebling und wird als eines der besten "From Software"-Spiele betitelt.

Nach einem vermeintlichen Leak von Amazon Italien und schon früheren Gerüchten zu einer Fortsetzung ist die Sehnsucht der Fans nach einem zweiten Bloodborne-Teil sehr groß. Zuletzt machte sogar ein Bloodborne-Brettspiel auf Kickstarter auf sich aufmerksam. Zudem gibt es mit Bloodborne - The Old Hunters auch ein DLC zu Bloodborne

Was neu ist

Game Director Hidetaki Miyazaki äußerte sich nun gegenüber GameSpot Brazil zu einer Forsetzung von Bloodborne (GameRant berichtete). Auf eine Nachfrage antwortete er:

„Bloodborne 2 ... Leider liegt es nicht an mir,“ sagte Miyazaki.

Mit dieser Aussage enttäuscht er einige Fans, andere wiederum sind zuversichtlich, da From Software gewillt zu sein scheint, einen neuen Bloodborne-Teil zu entwickeln. Laut destructoid wurde Miyazaki auch zu seinem Lieblingstitel von From Software befragt. Die Antwort sei klar Bloodborne gewesen, mit einem interessanten Zusatz:

„Ich glaube, ich habe es so gemacht, wie ich es wollte.“

Die Fans fragen sich auch, ob es vielleicht an Sony liegt, das einem zweiten Teil bisher nicht zugestimmt hat. Immerhin könnte ein Bloodborne 2 auch den Verkauf der neuen PS5-Konsole im nächsten Jahr ankurbeln. Solange man jedoch noch nichts Genaueres weiß, können sich Fans der Soulsborne-Spiele vielleicht auf Elden Ring freuen, dass von From Software in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin - dem Autor von "A Song of Ice and Fire" - entwickelt wird und 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll.

Würdet ihr euch auf einen neuen Bloodborne-Teil freuen? Oder ist die Vorfreude auf das neue Spiel Elden Ring bei euch so groß, dass ihr auf eine Fortsetzung des PS4-Klassikers noch lange warten könnt? Schreibt uns eure Gedanken gern in die Kommentare.