Releases | Call of Duty, The Outer Worlds, MediEvil und vieles mehr

Große Spiele für einen großen Monatsabschluss: Die kommende Woche ist hochkarätig besetzt. Passender könnte die Abschiedstour des Oktobers nicht ausfallen.

Die Releases der kommenden Woche.

WWE 2K20 | 22. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Mit WWE 2K20 steht der alljährliche Release des Wrestling-Spiels von 2K Games bevor. Spielerisch soll das Sportspiel die gewohnten Stärken inklusive Detailverbesserungen bieten. Neu ist der Story-Modus 2K Showcase: The Women's Evolution, bei der die Karriere der sogenannten "Four Horsewomen" im Mittelpunkt steht.

Xavier Woods stellt euch WWE 2K20 vor:

Im Modus Meine Karriere und in Mixed-Tag-Matches können in WWE 2K20 außerdem männliche und weibliche Wrestling-Stars antreten. Eine Rückkehr feiern derweil die WWE-Türme, in denen sich ein Turm voll und ganz um die von Karriere von Roman Reigns dreht. Zu guter Letzt versprechen die Entwickler eine verbesserte Steuerung und einen leichteren Einstieg für Serienneulinge.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 | 22. Oktober

PS4

Lange mussten Fans auf den Release warten, jetzt ist es soweit: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 erscheint auf der PlayStation 4. Rean, der Protagonist der beiden Vorgängerteile, ist mittlerweile zum Ausbilder in einer Zweigstelle der Thor-Militär-Akademie aufgestiegen und kümmert sich um die Class VII, eine neue Generation von Helden. Derweil arbeitet die Ouroboros-Organisation an einer Verschwörung, die im schlimmsten Fall erneut zum Krieg führen könnte.

Erfahrt mehr über die Geschichte von Trails of Cold Steel 3 im Trailer

Auf der spielerischen Seite erwartet euch einerseits das gewohnte Rollenspiel-Erlebnis der Reihe. Die Entwickler haben jedoch am Kampfsystem geschraubt und mit Brave Order und dem Break System neue Möglichkeiten hinzugefügt. Und wer bislang nichts von der Reihe mitbekommen hat, erhält zu Beginn des Spiels eine interaktive Rückblende, um in die Geschichte von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel einsteigen zu können.

Lonely Mountains: Downhill | 23. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Eine angenehme Fahrradtour erwartet euch im Release von Lonely Mountains: Downhill eher nicht. Stattdessen wagt ihr euch mit dem Zweirad durch Wälder und ins Gebirge, fahrt entlang steiler Bergpfade, springt über Baumstämme und Felsen und schafft es hoffentlich unversehrt bis ins Tal. Dabei ist Lonely Mountains: Downhill keine Simulation, sondern vor allem in erster Linie ein Geschicklichkeitsspiel.

Lonely Mountains: Downhill | Im Trailer geht es über Stock und Stein mit dem Fahrrad:

Wie ihr das jeweilige Ziel erreicht, liegt ganz bei euch und welchen Weg ihr einschlagt. Der erholsame Radweg oder doch eine Fahrt durchs Gelände, die zwar schneller, aber auch signifikant gefährlicher ist? Im Laufe des Spiels schaltet ihr zu guter Letzt neue Fahrräder, Lackierungen und Outfits frei und könnt euch in Bestenlisten vergleichen.

MediEvil | 25. Oktober

PS4

Sir Daniel meldet sich zurück! Mit dem Release von MediEvil bringt Sony einen PlayStation-Klassiker in die Moderne und verhilft ihm zu einer bemerkenswerten Schönheits-OP. Spielerisch soll sich das Remake jedoch am Original orientieren und liefert damit ein insgesamt ungewöhnliches Action-Adventure ab.

Das Leben nach dem Tod hat sich Sir Dan etwas anders vorgestellt:

Protagonist Sir Daniel Fortesque hat einst ein eher unrühmliches Ende auf dem Schlachtfeld gefunden. Gut hundert Jahre später wird er aus Versehen vom bösen Zauberer und seinem Erzfeind Lord Zarok wiederbelebt und erhält damit zufälligerweise die Chance, seinen Namen wieder ins Lot zu bringen. Nun liegt es an euch, das Königreich Gallowmere vor Zarok und seiner Armee zu beschützen.

Call of Duty: Modern Warfare | 25. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Nach einem reinen Multiplayer- und Koop-Serienteil kehrt Call of Duty in diesem Jahr zurück zu einer Einzelspieler-Kampagne. In Call of Duty: Modern Warfare von Entwickler Infinity Ward werdet ihr mit einem modernen Konflikt konfrontiert, welcher euch in verschiedene europäische Städte und nach Nahost führt. Ebenfalls mit von der Partie ist ein jüngerer Captain Price.

Knackig und actionreich: Modern Warfare bietet wieder eine Singleplayer-Kampagne

Abseits der Kampagne bietet der Relase von Call of Duty: Modern Warfare wieder ein volles Paket. Der Multiplayer-Bereich mit zahlreichen Spielmodi und Karten ist ebenso an Bord wie ein kooperativer Spec-Ops-Modus. Einen Zombie-Modus gibt es jedoch nicht. Zudem haben die Entwickler angekündigt, dass es dieses Mal keinen Season Pass geben wird. Neue Karten und Erweiterungen sollen für alle Spieler auf allen Plattformen kostenfrei sein.

The Outer Worlds | 25. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Während die Fallout-Reihe sich zuletzt einem Online-Erlebnis gewidmet hat, bleiben die Macher von Fallout: New Vegas ihren Singleplayer-Wurzeln treu. The Outer Worlds soll all das liefern, was Spieler von einem Rollenspiel dieser Art erwarten: eine offene Welt, Quests mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, Entscheidungsfreiheit, ausufernde Dialoge und ein Kampfsystem, in dem Attribute eine Rolle spielen.

Trailer | Eine Verschwörung und ihr mittendrin in The Outer Worlds:

Erzählerisch wirkt The Outer Worlds ebenso klassisch. Auf einem Kolonisten-Raumschiff erwacht ihr nach langer Zeit aus dem Tiefschlaf und befindet euch gerade auf den Weg nach Halcyon, einer Erd-Kolonie ganz am Rande der Galaxie. Friedlich ist es dort nicht unbedingt, denn ihr kommt schnell einer Verschwörung auf die Schliche. Wie ihr dieses Szenario löst, soll nach dem Release von The Outer Worlds in euren eigenen Händen liegen.

Hochklassige Shooter-Action, zwei völlig verschiedene Rollenspiel-Abenteuer, aufgehübschte Nostalgie, eine Runde Wrestling oder eine Fahrradtour der anderen Art: Für welchen Ausflug entscheidet ihr euch in dieser Woche? Verratet es uns in den Kommentaren!