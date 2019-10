Auf Amazon gibt es derzeit Preisnachlässe auf einige Top-Games. Für kurze Zeit bekommt ihr Spiele für die PS4 und Xbox One um 50 Prozent günstiger. Wir zeigen euch die coolsten Spiele-Schnäppchen und bringen euch direkt zum Angebot.

Schnäppchenjäger aufgepasst! Amazon hat derzeit einige Top-Titel im Angebot. Falls ihr also gerade nicht wisst, was ihr zocken sollt und noch den einen oder anderen Euro auf der hohen Kante habt, möchten wir euch die folgenden drei Titel ans Herz legen. Sofern ihr sie nicht sowieso schon gespielt habt.

Red Dead Redemption 2 (PS4) für 69,95 Euro 36,94 Euro

Das Western-Abenteuer - Um knapp 50% reduziert:

In Red Dead Redemtion 2 erlebt ihr die Vorgeschichte zu den Geschehnissen des ersten Teils. Durchstreift mit Hauptprotagonist Arthur Morgan die Prärie und erlebt in einer bisher unvergleichbaren Welt die Geschichte der Verbrecher der van der Linde-Gang und spürt, wie der wilde Westen immer mehr der zivilisierten Welt weichen muss.

Far Cry 5 (Xbox One) für 59,99 Euro 29,90 Euro

Jagt eine mörderische Sekte in Far Cry 5:

Allen, die brachiale Ballereien und erschütternde Storys suchen, sei Far Cry 5 ans Herz gelegt. In dem "Open World"-Shooter aus dem Hause Ubisoft seid ihr hinter dem Kultisten Joseph Seed und seiner Eden's Gate-Bewegung her, die den Weltuntergang prophezeit. Es liegt daher an euch, die Menschen von den bösen Absichten des skrupellosen Anführers zu befreien, damit sie wieder an sich selbst glauben können.

Kingdom Hearts III (PS4) für 69,99 Euro 34,39 Euro

Reist und kämpft euch durch sämtliche Disney-Welten:

Western-Action und Ego-Shooter sind nicht so euer Ding? Kein Problem, mit Kingdom Hearts III ist ein weiteres Spiel derzeit stark reduziert, welches euch in eine bunte Spielwelt wirft und die Herzen von Disney-Fans höher schlagen lässt. Lange mussten die Fans der Serie auf den dritten Teil des Abenteuers warten, doch sie wurden für ihre Geduld mit einem fantastischen Abenteuer rund um Sora, Goofy und Donald entlohnt.

Ist für euch bei diesen Angeboten etwas dabei oder habt ihr diese drei Spiele vielleicht schon gezockt? Schreibt uns gern in die Kommentare, welche Spiele ihr euch im Angebot holen würdet oder für welche ihr gerade bereits zusammenspart.