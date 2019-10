Twitch | Donald Trump startet seine Streamer Karriere

Mit den Präsidentschaftswahlen 2020 in den USA beginnt wieder das Buhlen um Wähler. Donald Trump scheint neben der Nutzung von Sozialen Medien wie Twitter eine weitere Plattform gefunden zu haben, um Wähler an sich zu binden. Merkwürdig ist allerdings, dass ausgerechnet Twitch, eine Streaming-Plattform für Videospiele, diese Plattform sein soll.

Trump mag Videospiele nicht - streamt aber auf Twitch.

Was wir bisher wussten

Dass Donald Trumps Administration Videospielen kritisch gegenübersteht ist bekannt. So wurde im Mai ein Treffen einberufen, um die vermeintlichen Gefahren von gewalthaltigen Videospielen und die Desensibilierung von Kindern durch Spiele zu diskutieren. Das Ergebnis war, für Trump, eindeutig: Videospiele sind an allem Übel Schuld.

Was neu ist

Gerade deswegen ist es verwunderlich, dass Donald Trump in der gestrigen Nacht vor einer Massenversammlung in Minneapolis seinen ersten verifizierten Stream auf Twitch hatte, der ihm bis zu 12.000 Zuschauer einbrachte. Inzwischen hat der Twitch-Kanal des Präsidenten schon über 40.000 Follower. Diese User scheint die Videospiel-kritische Rhetorik von Trump also nicht zu stören. Von seinen fremdenfeindlichen Äußerungen gar nicht zu sprechen.

Twitch wird vor allem für das Streamen von Videospielen genutzt. Laut den Twitch Nutzungsbedingungen gibt es auch keine speziellen Ausnahmen für Politiker und politische Reden. Donald Trump ist jedoch nicht der erste Politiker, der auf Twitch streamt. So hat auch der parteienlose Bernie Sanders diese Plattform vor Donald Trump benutzt.

Sollten Politiker ihre Angelegenheiten auch auf Streaming Portalen wie Twitch klären? Oder wird damit eine Grenze überschritten? Was meint ihr dazu?