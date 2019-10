Fallout 76 | Halloween-Event Nacht des Unfugs angekündigt

Der 31. Oktober rückt näher und näher und damit auch Halloween. Bewohner von Fallout 76 dürfen in diesem Jahr an der Nacht des Unfugs teilnehmen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Rollenspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 14. November 2018

Das kommt jetzt

Die gruseligste Nacht des Oktobers steht kurz bevor: Am 31. Oktober ziehen wieder Kinder von Tür zu Tür, um Süßigkeiten abzugreifen. Auch in Fallout 76 wird das Fest gefeiert - dort unter dem Namen Nacht des Unfugs.

Das Event dauert vom 29. Oktober um 17:00 Uhr bis zum 5. November um 18:00 Uhr und rückt JES-2R in den Mittelpunkt. Der Augenbot sucht ein paar Bewohner, um in Whitespring für Chaos zu sorgen. Es geht unter anderem darum, Autos in die Luft zu jagen, euch auf Wänden zu verewigen, Grünflächen neu zu bepflanzen und vieles mehr. Bei den Cottages findet ihr zudem besondere Süßigkeitenschüssel, die eine Überraschung für euch bereithalten.

Sofern JES-2R mit euren Aktivitäten zufrieden ist, belohnt er euch mit Erfahrungspunkten und Beute. Manchmal können auch zu Halloween passende Gegenstände, darunter Outfits und Halloweenkürbisse mit dabei sein. Tragt ihr während der Nacht des Unfugs euer Lieblingskostüm, wird euer Fortschritt bei den Zielen verdoppelt und ihr erhöht eure Chancen auf exklusive Belohnungen.

Die Nacht des Unfugs, so Bethesda, startet im Event-Zeitraum zu jeder vollen Stunde. Interessierte Spieler können zusätzlich die Schnellreise nutzen, da es sich um ein öffentliches Event handelt.