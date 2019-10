Fortnite | Kapitel 2 mit offenbar neuer Karte geleaked

In wenigen Tagen startet die nächste Saison von Fortnite. Eine mögliche Überraschung hat der App Store von Apple offenbar vorab verraten.

Offiziell ist die 11. Saison von Fortnite noch nicht, aber alles deutet daraufhin, dass es schon bald losgeht. Ein Countdown im Spiel lässt zumindest diese Spekulation zu, die nun unbeabsichtigt vom Apple App Store befeuert wird.

Der Twitter-Nutzer ShiinaBR, der in der Vergangenheit schon durch Fortnite-Leaks in Erscheinung getreten ist, hat einen Screenshot vom italienischen App Store veröffentlicht. Darauf zu sehen sind Promobilder für die offenbar nächste Saison des "Battle Royale"-Shooters.

SEASON 11 LEAK:



Apparently Apple uploaded the first Season 11 image too early to the App Store! This image says something about "Chapter 2" of Fortnite and we're clearly seeing a new map! pic.twitter.com/cStR1F6O8Z