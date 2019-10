Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch | Neuer Serienteil angekündigt

Auf dem DS war es einst ein Verkaufshit, jetzt soll Dr. Kawashima die Nintendo Switch erobern. Ein neuer Serienteil wurde offiziell angekündigt.

Tagtäglich darf wieder das Gehirn trainiert werden:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Puzzle/Rätsel

• Plattformen: Switch

• Veröffentlichung: 03. Januar 2020

Das kommt jetzt

Nintendo hat mit Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch einen neuen Serienteil seiner Erfolgsreihe angekündigt. Erneut geht es darum, eure grauen Zellen mit verschiedenen Herausforderungen zu prüfen. Neben bekannten Übungen aus den Vorgängern gibt es auch neue Aufgaben, die unter anderem die IR-Bewegungskamera nutzen. Ein Beispiel ist Schere, Stein, Papier, bei dem ihr unter Zeitdruck reagieren müsst.

Nachdem ihr euch durch verschiedene Themenbereiche wie Logik und Erinnerungsvermögen gespielt habt, verrät euch Dr. Kawashima euer geistiges Alter. Zudem könnt ihr ein paar der Übungen auch im lokalen Mehrspieler-Modus mit Freunden oder Familienmitgliedern spielen.

Zu guter Letzt wird es Online-Ranglisten geben, die euch dazu anspornen sollen, euch täglich in den Übungen zu verbessern.

Die Veröffentlichung von Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch lässt nicht mehr lange auf sich warten. Das Spiel soll bereits am 3. Januar 2020 in Europa erscheinen - sowohl digital als auch in einer Handelsversion.