Fortnite | Über 6 Millionen Zuschauer verfolgen das "Ende"

Fortnite ist immer wieder die Bühne von speziellen Events. Die zehnte Season des Shooters ist jetzt mit einem riesigen Spektakel zu Ende gegangen und lässt Spieler mit Fragezeichen über den Köpfen zurück.

Was wir bisher wussten

Fortnite ist immer noch beliebt bei seiner Community, Season um Season kämpfen Spieler um den "Victory Royale". Nach dem jüngsten Leak zu Season 11 von Fortnite ist jetzt die zehnte Season zu Ende gegangen. Mit einer großen Überraschung.

Was neu ist

Am Sonntagabend ging in Fortnite die zehnte Season zu Ende. eSports-Berater Rod Breslau hat bei Twitter einige Zahlen zu dem Event bekannt gegeben. Bei Twitch waren mehr als 4,2 Millionen Zuschauer dabei, bevor die Plattform in die Knie ging. Auf YouTube waren es immerhin 1,5 Millionen.

THERE IS OVER SIX MILLION (!!) CONCURRENT VIEWERS FOR THE FORTNITE 'THE END' EVENT ACROSS TWITCH AND YOUTUBE INCLUDING OVER 4 MILLION ALONE (!!) ON YOUTUBE



incredible pic.twitter.com/nLYUu3qhp6 — Rod Breslau (@Slasher) 13. Oktober 2019

Der "The End"-Modus war der einzige spielbare Modus in dem Event. Wie Kotaku berichtet, soll während dem Event eine Rakete in den Loot Lake eingeschlagen sein, welche die Spieler in den Himmel schickte. Die nachfolgende Explosion soll die ganze Map zerstört haben. Es war nur noch ein schwarzer Bildschirm und ein Wurmloch zu sehen. Nach dem Login kommt man immer wieder zu diesem Wurmloch. Fornite ist quasi zerstört.

Denn auch die Website von Fortnite zeigt nur einen Twitch-Stream des besagten Wurmlochs. Selbst das Twitter-Logo von Fortnite ist vollkommen schwarz.

Der Leaker Lucas7yoshi meint außerdem, er habe im Website-Code von Fortnite entdeckt, dass die Server bis Dienstag offline sein sollen. Er betont aber, dass es "nicht in Stein gemeißelt ist, sondern nur vom Webcode der Fortnite-Seite sei".

BREAKING:



I have independtly confirmed the authenticity of a discovery that points to "The-End" lasting until Tuesday, 6AM EST



This is not stuck in stone, this info is from https://t.co/0TDeMk7Bda code. pic.twitter.com/ElnNFKppWn — Lucas7yoshi - FNBR Leaks/News (@Lucas7yoshi) 13. Oktober 2019

Ein anderer Leak gibt erste Hinweise, was die Fans nach dem Wurmloch erwarten könnte - eine völlige neue Map. Der Twitter-Nutzer ShiinaBR entdeckte am Wochenende hierzu eine Apple-Werbung, die offensichtlich zu früh live gegangen ist.

Während der Wartezeit auf Ankündigungen könnt ihr euch aber die Zeit vertreiben. Wie Kotaku ebenfalls berichtet, könnt ihr ein Minigame spielen. Änhlich wie Galaga oder Space Invaders, nur mit Ananas und Pizzastücken, welche auf ein Burger-Face schießen. Um es spielen zu können, müsst ihr den Konami-Code eingeben:

- Oben, Oben, Unten, Unten, Kreis (B), X (A), Start (Enter)

If you do the Konami code, you can play a minigame while you wait.



UP, UP, DOWN, DOWN, B/O, A/X, START/ENTER pic.twitter.com/nJy7ILHBnv — Fortnite News (@FortniteBR) 13. Oktober 2019

Was das bedeutet und wie es bei Fortnite weiter geht, werden wir wohl bald erfahren. Fakt ist, dass die Gaming-Welt und die Fortnite-Fans gespannt warten. Auch ihr? Was glaubt ihr, was nach dem Ende der Fortnite-Welt passieren wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.