Seit dem Teaser "P.T." von 2014 ist es still um ein neues Silent Hill geworden. Fans erhoffen sich seitdem sehnlichst eine neue Ankündigung der ikonischen Horror-Serie. Nun gibt es tatsächlich Neuigkeiten. Aber anderer Natur, als ihr es euch vielleicht wünscht.

Alle Infos zur Silent Hill-Reihe

• Genre: Horror

• Plattformen: PC, PS1-PS3, Nintendo Switch, Xbox-Xbox 360

• Letzter Ableger: Silent Hill: Downpour

Das kommt jetzt

Wie Dualshockers berichtet, gibt es eine neue Ankündigung für das beliebte "Silent Hill"-Universum.

Bei Sillent Hill: Escape handelt es sich um eine themenbasierte Slot-Maschine. Auf der "Global Gaming Expo" sollen weitere Varianten, mit verschiedenen Designs, gezeigt werden.

Im neuen Spiel kommen bekannte Charaktere wie Cheryl und Murphy lediglich als Hintergrundbilder vor. Quelle: Polygon

Das ist nicht das erste Mal, dass Konami ihre erfolgreichen Franchises für Slot-Maschinen benutzt. Metal Gear Solid: Snake Eater ist bereits seit 2016 auf dem Markt.

In einer Pressemitteilung (via Yahoo Finance) teilte Tom Jingoli, Executive Vice President und Chief Commercial Officer von Konami, weitere Einzelheiten mit.

„Das Gerät ist eine bemerkenswerte Kombination aus erstklassiker Unterhaltung, elegantem Aussehen, Komfort für den Spieler und verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit Originaltiteln. Alles, einschließlich Form, Bildschirme, Wettfläche und Merchandise, wurden so entwickelt, um die Spielererfahrung zu maximieren“, sagt Jingoli zur "Silent Hill"-Slot-Maschine.

Zum Schluss wird erwähnt, dass dies „ein erster Blick auf große Dinge (ist), die von Konami kommen“. Was genau damit gemeint ist, lässt der Vice President allerdings offen.

Lange ist es her, dass ein neues, "echtes" Silent Hill auf euren Bildschirmen lief. Nach neusten Ereignissen ist nicht damit zu rechnen, dass sich das bald ändert. Habt ihr bereits selbst an einen Pachinko-Automaten gespielt? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren mit!