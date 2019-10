Fortnite | "Das Ende" bringt tonnenweise Memes hervor

Es endete mit, nun ja: dem Ende. Fortnite wurde von einem Schwarzen Loch verschluckt. Das Internet wäre nicht das Internet, hätte es nicht sofort eine Megatonne an Memes zu dem Ereignis ausgespuckt.

Fortnite ist immer noch für eine Überraschung gut. Der "The End"-Modus hat dafür gesorgt, dass die Spielwelt von einer ausgewachsenen Singularität, besser bekannt als Schwarzes Loch, verschluckt wurde. Ein Ereignis, das über sechs Millionen Zuschauer verfolgt haben.

Erst am vergangenen Sonntag hat das Spektakel begonnen. Seitdem haben sich viele kreative Köpfe hingesetzt und eine Flut an Memes und Videos erstellt, die das Ereignis für die Ewigkeit festhalten wollen. Oder aber auch nur, um die Zeit zu überbrücken, bis feststeht, wie es nun mit Fortnite weitergeht. Ein paar Beispiele gefällig? Seht selbst:

#FortniteBlackout HOUR 26! GIVE IT UP FOR HOUR 26 FOR NO FORTNITE! pic.twitter.com/kBAqswY6u1 — Gaming Red Foxy (@thatonefurryboy) October 14, 2019

"Eltern, wenn Fortnite in ein Schwarzes Loch gesaugt wird" - Quelle: via Gamerant

When you wake up and Fortnite is still down 🕳️ #FortniteBlackout pic.twitter.com/FLTaLOd2Nn — ESPN FC (@ESPNFC) October 14, 2019

It’s been a whole day since the #FortniteBlackout so I taught my pet frog how to lift pic.twitter.com/JdJPo6nczo — RyzeDS (@nRyze) October 14, 2019

"Elon Musk kauft Fortnite und löscht es" - Quelle: via Gamerant

How 9 year olds see themselves discussing what the #FortniteBlackout could possibly mean. pic.twitter.com/kUtGgZwPQN — Neinfear (@neinfear) October 14, 2019

#Fortnite players 2 min after the map got sucked into a black hole pic.twitter.com/OMxTJ0PnMX — The Walking Dead (@TheWalkingDead) October 13, 2019

Das Internet ist aktuell fest in der Hand der Fornite-Memes, die sich ihren Weg durch so gut wie alle sozialen Medien bahnen. Was nun tatsächlich weiter geschieht, könnte bereits heute noch gelüftet werden. Wenn dem so ist, werden wir euch natürlich schnellstmöglich darüber informieren!