Pokémon: Schwert & Schild | Zwei altbekannte Taschenmonster kehren zurück

Eine japanische Download-Karte kündigt versehentlich zwei altbekannte Pokémon für die kommenden Editionen "Schwert und Schild" an.

Bereits im November soll Pokémon: Schwert & Schild erscheinen.

Was wir bisher wussten

Seit der Ankündigung von Pokémon: Schwert & Schild war klar, dass nicht alle Pokémon in den kommenden Spielen erscheinen werden. Es gibt bislang auch keine vollständige Liste der Taschenmonster, die in Schwert & Schild einen Auftritt haben werden. Der Trailer zeigte aber wenigstens einige Pokémon, denen ihr vermutlich in der Galar-Region begegnen könnt. Die Starter und alle bekannten Pokémon im Switch-Abenteuer haben wir hier für euch zusammengefasst.

Was neu ist

Eine japanische Download-Karte hat vor kurzem zwei Pokémon aus vorangegangenen Generationen enthüllt, die auch in Schwert & Schild wieder vorhanden sein werden. Die Karte zieren einige Screenshots aus dem kommenden Spiel. Darauf sind die beiden Pokémon Turtonator und Mollimorba zu erkennen. Beide sind noch nicht offiziell angekündigt.

Ein Bild der besagten Karte wurde auf Twitter geteilt. Mit dieser Enthüllung sollte klar sein, dass nun vier weitere Slots im Galar-Pokédex gefüllt werden, zumal Mollimorba über zwei Entwicklungen verfügt.

Zusätzlich verrät die Download-Karte, dass Pokémon Schwert & Schild etwa 10,3 GB Speicherplatz benötigen wird. Wer also über keine "Micro SD"-Karte verfügt, muss knapp ein Drittel des eingebauten Speichers der Switch (32 GB) nutzen. Glücklicherweise wird es auch eine physische Version geben, die aller Voraussicht nach nicht annähernd so viel Speicherplatz benötigen wird.

Pokémon Schwert & Schild soll am 15. November 2019 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Es scheint durchaus möglich zu sein, dass weitere altbekannte Pokémon im neuen Spiel zu sehen sein werden, die sich mit den Neuzugängen die Spiewelt teilen.