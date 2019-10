Fortnite | Kapitel 2 ist da - Neue Karte, neue Waffen, neue Möglichkeiten

So eben hat sich das Wurmloch aufgelöst, um Kapitel 2 in Fortnite zu starten. Die ersten Spieler können sich schon auf der neuen Karte austoben und die neuen Features testen. Zudem liefert ein neuer Trailer einen ersten Vorgeschmack, was euch alles erwartet.

Die neue Karte verfügt über viele Flüsse und geteilte Gebiete.

Das ist neu

Fortnite geht ins zweite Kapitel! Wie Leaks bereits ankündigten, gibt es nicht nur neue Inhalte für alle Plattformen, sondern auch eine komplett neue Karte mit 13 Orten.

So eben hat sich das Wurmloch, auf das Spieler seit dem Wochenende starren aufgelöst, und bereits die ersten Spieler sich in den Kampf stürzen lassen. Das neue Update umfasst 15 Gigabyte und viele neue Inhalte.

Es geht in die zweite Runde - Seid ihr bereit?

Wie der Trailer außerdem zeigt, könnt ihr euch in Kapitel 2, Season 1 auf folgende Inhalte freuen:

Es gibt jetzt Motorboote als Fortbewegungsmittel

als Fortbewegungsmittel Wenn ihr eine ruhige Minute erwischt, könnt ihr angeln gehen oder schwimmen

oder Schleichen ist eine neue Option im Kampf, ihr könnt euch zudem in Heuballen und Mülleimern verstecken

ist eine neue Option im Kampf, ihr könnt euch zudem in Ihr könnt verwundete Spieler in Sicherheit tragen

in Sicherheit tragen Mit verschiedenen Aktivitäten könnt ihr ebenfalls aufleveln , also weniger Grind

, also Das Waffenarsenal orientiert sich an der früheren Auswahl und kann an Werkbänken verbessert werden

orientiert sich an der früheren Auswahl und kann an verbessert werden Der Battle Pass enthält neue coole Outfits, 100 Belohnungen, Sammelaufgaben und dutzende Extras

Nach etlichen Seasons mit kleineren Neuerungen wird eine komplett neue Karte eine neues Spielgefühl liefern und vermutlich den Hype von Neuem entfachen. Was haltet ihr bisher von Fortnite - Kapitel 2? Hat sich darauf das Warten und Anstarren des Wurmlochs gelohnt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!