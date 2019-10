Seit dem 9. Oktober greifen die Entwickler von Gears 5 hart durch. Ab jetzt solltet ihr es euch dreimal überlegen, bevor ihr ein Match vorzeitig verlasst.

Quitter haben in Gears 5 nichts mehr zu lachen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Third Person Shooter

• Plattformen: PC, Xbox One

• Weitere Artikel: Test Gears 5 | Dieser Test hat echt Spaß gemacht

Sogenannte Quitter sind allen Multiplayer-Affinen Spielern ein Begriff. Sie zerstören durch ihr Verhalten, oft den kompletten Spielspaß in einer Runde. Das sieht "Gears 5"-Entwickler The Coalition Studio ähnlich und geht hart gegen diese vor.

Wie Polygon berichtet, erhielt ein Spieler, der zu oft verfrüht das Spiel verließ, eine Sperre für ganze 640 Tage. Knapp zwei Jahre lang kann er also nicht mehr an den Multiplayer-Gefechten teilnehmen.

Quitters have been receiving month to year long suspensions for prior behavior.



This is how long you can be suspended for being a rampant quitter. Take heed.



Over the next few hours, impacted users will be un-suspended, but 1 quit away from suspension.



You have been warned.