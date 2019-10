Gratis-Klassiker | 2.500 MS-DOS-Games sind jetzt kostenlos spielbar

Dem Internet Archive sei Dank: Das gemeinnützige und offiziell als Bibliothek anerkannte Projekt hat jetzt 2.500 Klassiker kostenlos zur Verfügung gestellt. Die alten MS-DOS-Games sind über den Browser spielbar.

Ultima Underworld 2: Jetzt ebenfalls im Browser spielbar.

Das ist neu

Wie Kotaku berichtet, sind im Internet Archive 2.500 Classic Games aus der MS-DOS-Ära hochgeladen worden.

Viele Spiele davon sind eher unbekannt und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr sie nicht kennt und auch nie spielen werdet. Aber es sind auch einige echte Klassiker dabei. Das originale Alone in the Dark oder Microsofts erster Flugsimulator sind jetzt ab sofort kostenlos im Webbrowser spielbar. Ultima Underworld und Ultima Underworld 2 sind ebenfalls in der Liste zu finden.

Die 2.500 Spiele könnt ihr über diesen Link finden. Um zu spielen, müsst ihr einfach nur auf das gewünschte Spiel klicken und es geht los.

