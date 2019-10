Project A | LoL-Entwickler kündigt kompetitiven Ego-Shooter an

Riot Games hat im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums von League of Legends ein neues Spiel angekündigt, das vorerst den Codenamen "Project A" trägt. Es handelt sich dabei um einen kompetitiven Ego-Shooter in einem völlig neuen und damit eigenständigen Universum.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Multiplayer-Shooter

• Plattformen: PC

• Release: TBA



Das kommt jetzt

Das Entwicklerstudio Riot Games machte sich bisher vor allem mit dem MOBA League of Legends einen Namen, möchte sein Portfolio aber nun erweitern. Im untenstehenden Video kündigt Executive Producer Anna Donlon einen neuen Ego-Shooter an, der vorerst auf den Decknamen Project A hört.

Erste Eindrücke zu Project A im Video:

Viele Infos zum neuen Projekt gibt es aber noch nicht. Laut Anna Donlon soll es sich um einen kompetitiven und charakterbasierten Taktik-Shooter handeln, der zeitlich in naher Zukunft spielt. Versprochen werden unterschiedliche spielbare Charaktere, die allesamt mit einzigartigen Fähigkeiten in den Kampf ziehen werden. Die ersten Gameplay-Szenen erinnern nicht zuletzt an den beliebten Multiplayer-Shooter Overwatch aus dem Hause Blizzard.

Neben der Kompetitivität seien Riot Games vor allem "Anti-Cheat"-Maßnahmen wichtig, wie Donlon mit folgenden Worten im Video preisgibt:

"Vom ersten Tag an haben wir Anti-Cheat an die Spitze unserer Entwicklung gesetzt, und wir werden alles tun, um die Integrität eurer Matches zu gewährleisten. Wir wollen unser Engagement konsequent umsetzen, weil es uns wichtig ist und wir wissen, dass es auch euch wirklich wichtig ist".

Ein Release-Zeitraum steht für Project A noch nicht fest. Das Spiel befindet sich derzeit in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Mit weiteren Infos zum Ego-Shooter solltet ihr nach Angaben von Riot Games erst im Jahr 2020 rechnen.

Riot Games werkelt an einem neuen Videospiel und nimmt damit sowohl Abstand von der Welt, als auch von der Iso-Perspektive von League of Legends. Mit Project A dürft ihr vor allem einen Multiplayer-Shooter erwarten, der Konkurrenz für Blizzards Overwatch bedeuten könnte.