Mittlerweile sind sechs Jahre vergangen, seit GTA 5 erschienen ist. Gerüchte über einen neuen Teil kursieren entsprechend lange. Steven Ogg, Vorbild und Sprecher für Trevor in GTA 5, deutet auf der Brasil Game Show 2019 an, dass GTA 6 bald erscheinen werde. Auch ein Dokument von Rockstar facht die Gerüchte über den Schauplatz des Spiels an.

Vice City: Einer der möglichen Schauplätze für GTA 6?

Die Liste der Gerüchte um GTA 6 hat sich über die Jahre hinweg verlängert. So hieß es schon, dass es erstmalig im "Grand Theft Auto"-Universum einen weiblichen Hauptcharakter geben könnte, dass der nächste Teil mit Vice City und Liberty City gleich zwei verschiedene Schauplätze enthalten könnte und das Spiel in den 70er- und 80er-Jahren angesiedelt wäre.

Zusätzlich zu den bereits kursierenden Gerüchten macht nun Steven Ogg den Fans Hoffnung auf GTA 6. Der Schauspieler und Stuntman sagt, dass Spiele normalerweise sieben bis acht Jahre für die Entwicklung bräuchten, und da GTA 5 im Jahr 2013 erschienen ist, vermutet Ogg, dass der nächste Teil "bald" - also vermutlich nach dieser einfachen Rechnung 2020 oder 2021 erscheinen wird. Die Info stammt von Twitter-User Yan2295, der sich auf Statements von Ogg während der Brasil Game Show bezieht:

2 new GTA 6 rumors going around. First, @StevenOgg said at the Brasil Game Show that it would come out "soon", and that "games take 7-8 years to make, do the math". I think he's just guessing, he'd not be allowed to talk about it if he knew, and I don't see why he would anyway.