Nachdem League of Legends für zehn Jahre exklusiv auf dem PC verfügbar war, können Konsolenfreunde und Mobile-Fans jetzt aus dem Häuschen sein. Das beliebte MOBA wird endlich auch für mobile Systeme erhältlich sein, allerdings mit einigen Änderungen.

League of Legends: Wild Rift wird für Konsolen und Mobile optimiert sein.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: MOBA

• Plattformen: PS4, Xbox One, iPhone, Android

• Weitere Artikel: Spielzeit von Minderjährigen wird in China limitiert

Das kommt jetzt

League of Legends feiert sein zehnjähriges Jubiläum und die Ereignisse bei Riot Games überschlagen sich: Versionen für weitere Systeme, eine animierte Serie, welche sich Arcane nennen wird und weitere Ankündigungen. Die Community dürfte also Grund zur Freude haben.

Die Version für Konsolen und Mobile-Geräte trägt den Namen League of Legends: Wild Rift und wird als Alpha und Beta zum Ende des Jahres starten, wie Kotaku berichtet.

Wichtige Änderungen zu der PC-Version werden sich in Form einer veränderten Karte, einem neuen Interface und in einer angepassten Steuerung zeigen. Dies soll dazu führen, dass Runden innerhalb von 15 bis 20 Minuten, also erheblich schneller als in der PC-Variante, beendet werden können.

League of Legends: Wild Rift - so sieht das MOBA für die neuen Systeme aus:

Auch das beliebte Teamfight Tactics, welches sich im Auto-Chess Genre bewegt, wird als eigenständige App für Mobilgeräte verfügbar sein. Es wird eine Crossplay-Funktion mit dem PC enthalten sein und die App soll 2020 veröffentlicht werden.

Als weitere Überraschung zum zehnjährigen Bestehen ist eine Animationsserie geplant, die den Titel "Arcane" trägt. Laut Polygon wird Riot Games die Serie selbst entwickeln, während Fortiche Productions die Animation übernehmen wird. Die Protagonisten werden wohl die Charaktere Jinx und Vi sein.

Seit zehn Jahren begeistert League of Legends die Fans. In unserem Quiz geht es auch um sehr beliebte Spiele, nähmlich um das jeweilige Game of the Year. Könnt ihr die Gewinner der letzten zehn Jahre erraten?

Die 10 letzten Jahre: Erratet ihr, welches Spiel Game of the Year wurde?

Riot Games weiß seine Fans seit Jahren zu begeistern. Mit diesen Ankündigungen und weitreichenden Neuerungen, können die Entwickler mit dem Jubiläum einen neuen Markt für ihre Projekte erschließen und Abwechslung für die Spieler bieten. Freut ihr euch auf die neuen Versionen und die Serie? Beantwortet es in den Kommentaren!