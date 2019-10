Jeder der schon mal ein Pokémon-Spiel in der Hand hatte, sollte mit dem Namen "Gamefreak" etwas anfangen können. Die Entwickler der erfolgreichen Spieleserie bringen nun mit Little Town Hero ein neues Rollenspiel auf den Markt. Wir zeigen euch, was das genau ist und wie die ersten Wertungen ausfallen.

Little Town Hero - Ein RPG von den Pokémon-Erfindern.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Rollenspiel

• Plattform: Nintendo Switch

• Entwickler: Gamefreak

Das kommt jetzt

Noch vor Pokémon Schwert & Schild bringt das Entwicklerstudio Gamefreak mit Little Town Hero ein weiteres ambitioniertes Projekt auf den Markt. Die Story des Spiels dreht sich um den Protagonisten Axe, der in einem kleinen, abgelegenen Dorf am Rande der Welt lebt. Während sich die meisten Dorfbewohner mit ihrem einfachen Leben zufrieden geben, möchte Axe allerdings viel lieber die große, weite Welt erkunden.

Das Problem dabei ist jedoch, dass die Dorfbewohner das einzige Tor, welches das Dorf mit der restlichen Welt verbindet, nicht durchschreiten dürfen. Eines Tages erscheint ein Monster im Dorf, von dessen Existenz bisher niemand Bescheid wusste. Nachdem Axe das Monster mit Hilfe eines mysteriösen roten Steins besiegt hat, macht er es sich zur Aufgabe, sein Dorf gegen alle Gefahren zu verteidigen und entdeckt dabei die Bedeutung hinter dem Stein und den Monstern.

Little Town Hero | Schaut euch den Trailer zum Dorf-RPG der Pokémon-Entwickler an:

Das besondere an Little Town Hero soll das Kampfsystem sein. Dieses verlangt von euch vor allem sehr viel Taktik. Dabei geht es nicht nur darum, Kampftechniken richtig einzusetzen und die gegnerischen Angriffe geschickt zu blocken. Auch eure Umgebung und die Dorfbewohner könnt ihr nutzen, um euch einen Vorteil im Kampf zu verschaffen.

Das Spiel verspricht euch außerdem, dass es keine lästigen Grinds gegen schwache Gegnerhorden beinhalten wird, wie sie in anderen Spielen häufig vorzufinden sind. Stattdessen soll es euch ermöglicht werden, durch taktische Finesse und den cleveren Einsatz eurer sogenannten "Ideen", jeden Gegner besiegen zu können.

Stand jetzt gibt es leider noch nicht viele Meinungen und Kritiken zu dem Spiel. In einem Test von IGN heißt es aber unter anderem:

"Die Kämpfe in Little Town Hero können manchmal frustrierend sein, aber das Kampfsystem dahinter steckt dennoch voller Charme und Kreativität."

Die User-Wertungen auf Metacritic sind leider nicht immer sehr reflektiert, da vermutlich einige Pokémon-Fans das Spiel aufgrund ihres Frusts gegenüber Entwickler Gamefreak absichtlich schlechter bewerten. Wiederum andere User wollen dem scheinbar entgegenwirken und vergeben ebenfalls rein aus Protest die volle Punktzahl.

Nichtsdestotrotz wird vor allem die Musik des Spiels als positiver Aspekt hervorgehoben. Diese stammt aus der Feder von Toby Fox, welcher auch die Musik zu Undertale beigesteuert hat. Auch dem Kampfsystem wird eine gewisse Kreativität zugesprochen, wenngleich viele es ebenfalls als stellenweise frustrierend empfanden. So schreibt der User V-Max stellvertretend:

"Es war spaßig, aber nicht perfekt. Das Gameplay war lustig, aber manchmal frustrierend."

Ihr habt eine Nintendo Switch, aber das Spiele-Angebot erschlägt euch förmlich? Wir helfen euch in unserem Personality-Test, herauszufinden, welche Switch-Spiele am besten zu euch passen.

Diese Spiele können zu euch passen - Personality-Tipps

Es bleibt abzuwarten, wie weitere Reviews von anderen Portalen ausfallen, um sich ein umfassendes Bild von Little Town Hero zu machen. Auch die User-Wertungen werden interessant zu beobachten sein, falls noch mehr Pokémon-Fans ihrem Unmut Gehör verschaffen wollen. Wie ist euer erster Eindruck von Gamefreaks erstem Rollenspiel nach Pokémon? Schreibt uns eure Ansichten gern in die Kommentare.