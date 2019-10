Seit gut eineinhalb Monaten können Spieler die Spielwelt Azeroth in der "Vanilla"-Version von World of Warcraft, nämlich WoW: Classic, unsicher machen. Zeit für ein Inhalts-Update.

Der Düsterbruch wartet darauf von euch erkundet zu werden! Quelle: Wowhead Classic

Das kommt jetzt

World of Warcraft: Classic ist ein großer Erfolg. Wir berichteten schon vor einem Monat über die extremen Warteschlangen, die aufgrund des Andrangs entstehen, und wie Fans versuchen, diese zu umgehen.

Nun ist es Zeit für das erste große Content-Update. Wie Kotaku berichtet, hat es das in sich.

Die wohl größte Neuerung dürfte der berühmt-berüchtigte Düsterbruch-Dungeon sein. Hierbei handelt es sich um einen in drei Zonen aufgeteilten, Dungeon, der sich an Spieler von Level 55 bis 60 richtet. In den vielen Höfen und Gängen verlieren unerfahrene Helden schnell die Orientierung. Während der östliche Flügel für alle begehbar ist, können die Flügel Nord und West nur mit Schlüsseln, Dietrichen oder Explosionen erreicht werden.

Neben begehrten Waffen, Ausrüstung und Rezepten, kann hier auch das beliebte Item "Täuschungskugel" gefunden werden. Diese sorgt kurzfristig dafür, dass ihr das Aussehen der gegnerischen Fraktion annehmt.

Des Weiteren können sich die Klassen Paladin und Hexenmeister über eine Quest-Reihe freuen, die in dem Erhalt eines neuen Reittieres mündet.

Hand aufs Herz: Wow: Classic ist nicht das "schärfste" Spiel. Es geht noch deutlich pixeliger. Findet in unserem Quiz heraus, ob es sich bei den Spielen um alte Perlen oder Retro-Look handelt.

Was kommt nach Phase 6 in World of Warcraft? Ob es komplett neue Inhalte geben wird oder, wie früher, die Erweiterung The Burning Crusade bevorsteht, ist unklar. Dass Blizzard das MMORPG aber weiter mit Inhalten füttern wird, dürfte klar sein.