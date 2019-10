Pokémon Schwert & Schild | Gigadynamax-Formen verändern das Aussehen der Pokémon

Mit Pokémon Schwert & Schild stehen am 15. November zwei weitere Editionen der beliebten Franchise in den Händlerregalen. Nun verkünden die Entwickler neue Informationen zu den bald erhältlichen Spielen.

Dürfen wir vorstellen: Gigadynamax-Pikachu. Quelle: Pokémon.com.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Rollenspiel

• Plattform: Nintendo Switch

• Release: 15. November

Das kommt jetzt

Sogenannte Dynamax-Formen sind eine Neuerung, welche es erstmalig in Pokémon Schwert & Schild geben wird. Einige davon sah man bereits in früheren Trailern, Nintendo kündigt nun weitere Gigadynamax-Formen an.

Dabei handelt es sich um Entwicklungen, die während eines Kampfes stattfinden können - den Mega-Entwicklungen nicht unähnlich. Die Taschenmonster werden dabei nicht nur deutlich größer, sondern auch stärker und verändern ihr Aussehen.

In diesem Trailer werden die Pokémon näher beleuchtet:

Pokémon Schwert & Schild | Gigadynamax-Formen

Neben ihrer Größe und dem veränderten Aussehen erhalten die Pokémon auch neue exklusive Attacken. Glurak beispielsweise heizt seinen Gegner mit der Attacke "Giga-Feuerflug" ordentlich ein, während Gigadynamax-Pikachu mit "Giga-Blitzhagel" seine Feinde elektrisiert.

Ebenfalls angekündigt wurden: Gigadynamax-Evoli mit der Attacke Giga-Gekuschel, Gigadynamax-Smettbo mit der Attacke Giga-Benebelung und Gigadynamax-Mauzi mit der Attacke Giga-Münzregen.

Falls ihr einen Spielstand in Pokémon: Let's Go, Evoli oder Pokémon: Lets Go Pikachu habt, erhaltet ihr außerdem das namensgebende Pokémon in den Editionen Schwert und Schild.

Des Weiteren gibt Nintendo bekannt, dass, wenn ihr Pokémon Schwert oder Schild vor dem 15. Januar 2020 kauft, ein Mauzi samt Gigadynamax-Form erhaltet.

Bis zum Release am 15. November vergeht noch ein bisschen Zeit. Noch immer sind längst nicht alle Geheimnisse um die neuen Editionen Schwert und Schild gelüftet. Seid gespannt was Nintendo und die Pokémon Company als Nächstes veröffentlichen.