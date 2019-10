Das Detektiv-Rollenspiel Disco Elysium ist am 15. Oktober 2019 erschienen und landet prompt auf dem ersten Platz der nationalen und internationalen Topseller auf Steam. Nicht nur die Spieler finden Gefallen an dem Abenteuer, auch Kritiker weltweit feiern das abgedrehte Oldschool-RPG.

Beweist euch in Disco Elysium als gerissener Detektiv.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Rollenspiel

• Plattformen: PC

• Angebot: Auf GOG.com Disco Elysium kaufen und UnderRail gratis abstauben

• Weitere Artikel: Abgedrehtes "Open World"-RPG erscheint bald

Das kommt jetzt

Bei Disco Elysium handelt es sich um ein Oldschool-Rollenspiel aus der Iso-Perspektive, wie es beispielsweise Fans von Baldur's Gate kennen und lieben. Das Spiel wurde am 15. Oktober für PC veröffentlicht und eroberte im Sturm die Topseller-Charts auf Steam.

95 Prozent der momentan 289 User-Reviews fallen positiv aus, und auch Kritiker aus aller Welt feiern das RPG. So erreicht der Überraschungserfolg eine Durchschnittswertung von stolzen 92 Punkten auf Metacritic. Doch was macht Disco Elysium so besonders?

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines in die Jahre gekommenen Detektivs, welcher in der Stadt Revachol einen Mordfall aufzuklären versucht. Zur Verfügung stehen euch dabei unter anderem 24 Skills und das sogenannte "Thought Cabinet" (zu deutsch: Gedankenkabinett), womit ihr die Charakterentwicklung des Protagonisten weiter vorantreibt. Im Fokus des textlastigen RPGs stehen aber keine Kämpfe, sondern vielmehr Diskussionen und Entscheidungen.

Die Rechnung scheint aufzugehen. IGN beschreibt das Spiel als "eine einzigartige Mischung aus Noir-Detective-Fiction, traditionellen 'Pen-and-Paper'-RPGs und einer großen Portion existentialistischer Theorie".

Die Webseite Millenium hält vor allem auch die Gespräche für überaus gelungen:

"Die Texte sind clever und aufschlussreich geschrieben und bieten spannende Geschichten und gelungene Dialoge. Die verschiedenen Möglichkeiten, die das Skill-System bietet, ermöglichen es jedem Spieler, basierend auf seinem Skill-Tree, eine völlig andere Erfahrung zu machen, die endlose Wiederspielbarkeit bietet".

Wccftech meint sogar, dass Disco Elysium "eine Erfahrung bietet, die leicht und aus gutem Grund ganz oben auf einigen 'Game of the Year'-Listen stehen könnte".

Doch so viel Lob das Rollenspiel auch erntet, für deutschsprachige Spieler gibt es einen Haken: Disco Elysium ist derzeit nur auf Englisch spielbar. Wie die Entwickler jedoch in einem Beitrag auf Steam Community betonen, seien zukünftige Übersetzungen in andere Sprachen nicht auszuschließen:

"Das Spiel wird zunächst nur in englischer Sprache verfügbar sein. Der Grund dafür liegt am Textumfang des Spiels. Wenn es möglich ist, würden wir es in Zukunft sehr gerne in andere Sprachen übersetzen. Wir werden uns hoffentlich mit Neuigkeiten über bevorstehende Übersetzungen wie Chinesisch, Polnisch, Französisch, Deutsch und Russisch befassen."

Disco Elysium hatte wohl kaum jemand auf dem Schirm. Umso überraschender sind die äußerst postiven Bewertungen auf Steam und die hohen Testwertungen der Kritiker. Mit etwas Glück ist das Oldschool-RPG irgendwann auch in deutscher Sprache spielbar.