Twitch | Neues Feature killt Bot-Zuschauer und entblößt Streamer

Twitch ist eine der beliebtesten Unterhaltungsplattformen im Gaming-Bereich. Kein Wunder, dass es Streamer gibt, welche durch künstliche Mittel versuchen, Zuschauer- oder Followerzahlen in die Höhe zu treiben. Doch damit ist jetzt Schluss, denn Twitch hat Gegenmaßnahmen eingeleitet.

Eine rege Chat-Beteiligung ist wichtig für den Erfolg eines Streamers.

Auf dem offiziellen Twitter-Account der Streamingplattform Twitch wurde bekanntgegeben, dass die Verantwortlichen Änderungen vorgenommen haben, die helfen sollen, künstlich erzeugte Zuschauerzahlen zu erkennen und zu entfernen. Darunter zählen unter anderem Drittanbieter-Seiten, welche solche Möglichkeiten zur Verfügung stellen:

📢 (1/2) We recently made changes to help us better detect and remove artificial views from view counts, such as from 3rd party sites.



Learn more 📚: https://t.co/SLZXJcyZeb