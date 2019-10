RDR2 | Der erste PC-Trailer ist eine grafische Wucht

Lange haben PC-Spieler darauf gewartet, dass der "Open World"-Hit Red Dead Redemption 2 für PC erscheint. Nun steht ebendieser Release kurz bevor und wird mit einem ersten Trailer gefeiert.

RDR2 sieht im PC-Trailer beeindruckend aus.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

Am 5. November 2019 erscheint die lang ersehnte PC-Version von Red Dead Redemption 2. Nach aktuellen Infos wird das Spiel nicht nur rekordverdächtig viel Platz auf der Festplatte beanspruchen, sondern auch ein paar Neuerungen im Vergleich zur Konsolen-Version haben. Was für viele PC-Spieler mit leistungsfähiger Hardware interessant ist: Das Spiel könnte noch einmal beeindruckender aussehen als auf PlayStation 4 und Xbox One. Einen Eindruck davon, wie schön RDR2 auf PC werden könnte, dürft ihr euch nun in einem ersten PC-Trailer machen:

RDR2 | hier seht ihr den PC-Trailer:

Rockstar Games versprechen unter anderem eine erhöhte Sichtweite, verbesserte Schatten und Lichteffekte sowie schönere Umgebungstexturen. Übrigens: Wer bis zum 22. Oktober über den Rockstar Games Launcher vorbestellt, erhält zwei klassische Rockstar-Spiele aus einer kleinen Auswahl gratis zum Spiel dazu.

In Red Dead Redemption 2 erlebt ihr die Geschichte von Arthur Morgan, der sich zusammen mit seiner van der Linde-Gang durch ein Amerika schlägt, das sich im Wandel befindet. Auf Konsolen hat das Spiel Bestwertungen erhalten – der Release wurde aber auch von Berichten über Crunch-Times im Entwicklerstudio überschattet.