Nur noch siebenmal schlafen, dann steht das neue Call of Duty in den Händlerregalen. Kurz vor Release gibt Publisher Activision nochmals neue Details bekannt.

Call of Duty: Modern Warfare wird keinen "klassischen" Season Pass beinhalten.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Ego-Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: 25. Oktober 2019

• Weitere Artikel: Vorschau Call of Duty: Modern Warfare | Das alles erwartet euch im Multiplayer

Das kommt jetzt

Dass Call of Duty: Modern Warfare keinen Season Pass haben wird, ist schon eine Weile bekannt. Publisher Activision gibt nun in einem Blog-Post neue Details bekannt.

Demnach werde es neue Maps und Game-Modi, welche nach dem Launch des Spiels kommen, kostenlos und auf allen Plattformen gleichzeitig geben. Auf die Art und Weise werden Spieler durch das mögliche Crossplay nicht künstlich getrennt oder müssen extra Geld ausgeben.

Nach der Kontroverse um den zeitexklusiven Survival-Modus, könnte es einige Spieler freuen, dass Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward auf weitere zeitexklusive Inhalte verzichten.

Auch Lootboxen werdet ihr beim neuen Ego-Shooter vergebens suchen. Die Entwickler werden, wie viele moderne Spiele, auf ein "Battle Pass"-System setzen. Dieser wird allerdings nicht zum Release verfügbar sein, sondern soll im weiteren Verlauf des Jahres erscheinen.

Laut dem Blogpost sollen Spieler erst die Möglichkeit erhalten, den bereits verfügbaren Content freizuspielen, um dann, in verschiedenen kommenden Seasons, weitere Waffen, Skins und mehr erspielen zu können. Neue Waffen oder Aufsätze, welche die Balance des Spieles beeinflussen, werdet ihr ebenfalls kostenlos freispielen können. Bei einigen, rein kosmetischen, Items, werdet ihr, jedoch nicht drum herumkommen, Geld auszugeben.

"Press F to pay respect." Dieses Meme sollte jeder Gamer kennen. Aber das "Call of Duty"-Meme ist nicht das einzige in der großen, weiten Welt. Versucht, in unserem Quiz herauszufinden, ob ihr diese Spiele gut genug kennt, um sie anhand von Memes zu erkennen.

Kennt ihr die Spiele gut genug, um sie anhand von Memes zu erraten?

Nachdem die Reihe stark auf Season-Pässe und Mikrotransaktionen gesetzt hatte, verwundert jetzt vielleicht einige der von Infinity Ward eingeschlagene Kurs. Die Zukunft wird zeigen, ob die Spieler mit dem Preis und dem Inhalt des Battle Pass zufrieden sind.