Auf Steam gibt es dieses Wochenende starke Rabatte auf Spiele aus einer breiten Palette an Genres. Wir zeigen euch, wie ihr sie findet und ein paar der lohnenswertesten Angebote.

Rabatte am Wochenende auf Steam.

Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr am Wochenende zocken sollt, dann schaut euch doch mal die aktuellen Rabatte auf Steam an. Hier finden Fans von Aufbauspielen, Shootern und Action-Adventures derzeit coole Spiele zum reduzierten Preis. Wir zeigen euch eine coole Auswahl:

Cities: Skylines (Deluxe Edition) für 36,99 Euro 9,24 Euro

Wer Städtebau-Simulatoren mag, kommt um Cities: Skylines nicht vorbei. Bis zum 21. Oktober bekommt ihr sowohl die Standard-Edition als auch die Deluxe Edition mit einem Rabatt von 75 Prozent.

Surviving Mars: First Colony Edition für 64,99 Euro 22,09 Euro

Wer seine Siedlung lieber im All aufbaut als auf der Erde, der sollte einen Blick auf Surviving Mars werfen. Bis zum 21. Oktober erhaltet ihr die First Colony Edition des Aufbauspiels mit einem Rabatt von 66 Prozent.

Prison Architect für 24,99 Euro 6,24 Euro

Oder aber ihr versucht euch daran, das perfekte Gefängnis zu errichten. Das wiederum könnt ihr mit Prison Architect tun, auf das ihr noch bis zum 21. Oktober einen Rabatt von 75 Prozent erhaltet.

My Friend Pedro für 16,79 11,75 Euro

My Friend Pedro ist ein stylisher und aberwitziger Indie-Shooter, den ihr euch unbedingt einmal anschauen solltet. Bis zum 20. Oktober bekommt ihr das Spiel auf Steam mit 30 Prozent Rabatt. Wer möchte, kann sich auch das Spiel auch zusammen mit dem coolen Soundtrack für insgesamt 16,57 Euro kaufen.

Hell Let Loose für 29,99 Euro 23,99 Euro

Hell Let Loose möchte Shooter-Fans eine Alternative bieten, die durch unbarmherzigen Realismus punktet. Derzeit befindet sich das Spiel im Early Access, wenn ihr ausprobieren möchtet, könnt ihr das bis zum 21. Oktober mit einem Rabatt von 20 Prozent tun. Ob das Spiel etwas für euch sein könnte, findet ihr in unserem Special heraus.

Wir hoffen, für euch ist etwas Gutes dabei und ihr verbringt ein spaßiges Zocker-Wochenende. Falls ihr zugeschlagen habt, schreibt es uns doch gern in die Kommentare, was ihr euch geholt habt!