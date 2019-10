Das Ende naht, aber noch ist nicht Schluss mit der Gratisaktion im Epic Games Store. In dieser Woche verschenkt das Unternehmen passend zum Oktober zwei eher gruseligere Spiele.

Mit Schriftsteller Alan Wake ist im Ableger American Nightmare nicht zu spaßen.

Alle Infos zu Alan Wake's American Nightmare

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, Xbox 360

• Zum Gratis-Angebot im Epic Games Store

Halloween kündigt sich bereits am Horizont an und der Epic Games Store will euch auf die Gruselnacht vorbereiten. Die PC-Distributionsplattform verschenkt deshalb aktuell Alan Wake's American Nightmare. Darin kämpft ihr mit Schriftsteller Alan Wake gegen den Herold der Dunkelheit, den bösen Mr. Scratch.

Der Ableger zu Alan Wake erzählt eine neue Geschichte, die euch in die USA, genauer gesagt nach Arizona führt. Dort gilt es erneut mit Taschenlampe und Schusswaffe sicher zu überleben, während ihr langsam euren Feinden auf die Schliche kommt.

Alle Infos zu Observer

• Genre: Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Zum Gratis-Angebot im Epic Games Store

Das zweite Gratis-Spiel ist Observer, welches Horror und Cyberpunk vermischt. Als Detektiv Dan Lazarski könnt ihr euch in die Gedanken von Verdächtigen hacken und ihre Erinnerungen, Gefühle und vieles weitere auslesen. All diese Informationen, so ist es Gesetz im Jahr 2084, können anschließend gegen einen verwendet werden. Allerdings sind natürlich längst nicht alle Bewohner damit einverstanden.

Alan Wake's American Nightmare und Observer erhaltet ihr noch bis zum 24. Oktober als Gratis-Version im Epic Games Store. Danach wechselt das Angebot auf Layers of Fear und Q.U.B.E. 2.