Stadia | Controller funktioniert zu Beginn nur teilweise kabellos

Der Wireless Controller von Google Stadia ist offenbar zu Beginn nur eingeschränkt kabellos nutzbar. Lediglich via Chromecast Ultra soll das Eingabegerät kein Kabel benötigen.

So soll der Stadia Controller am Anfang nur via Chromecast Ultra nutzbar sein.

Das kommt jetzt

In gut einem Monat erscheint mit Stadia Googles große Streaming-Plattform, die es euch erlauben soll, zu jeder Zeit an nahezu jedem Gerät aktuelle Spiele spielen zu können. Mit dabei ist unter anderem ein eigener Controller, der jedoch zur Veröffentlichung offenbar mit einer Einschränkung versehen ist.

Laut einem Bericht von Eurogamer.net heißt es in einem Erklärvideo seitens Google, dass der Stadia-Controller nur in Verbindung mit einem Chromecast Ultra kabellos nutzbar sein wird - zumindest zu Beginn. Ein Community-Manager hat diese Informationen mittlerweile in einem Reddit-Beitrag bestätigt.

Wer den Controller auch an anderen Geräten, wie zum Beispiel am Laptop oder anderen mobilen Plattformen nutzen möchte, muss ihn via USB-C-Kabel verbinden. Ob in Zukunft auch eine kabellose Nutzung ohne Chromecast Ultra möglich sein wird, bleibt ungeklärt.

Immerhin: Käufer der Founder's Edition von Google Stadia, die am 19. November erscheint, erhalten zusätzlich zum Controller ein Chromecast Ultra mit dazu. Damit steht dem kabellosen Spielvergnügen am Fernseher vorerst nichts im Wege.