Releases | Luigi's Mansion 3, Resident Evil, Vampyr und vieles mehr

Für die gruseligste Nacht des Jahres hat sich Nintendo Marios Bruder aufgehoben. Aber auch sonst kann sich Übergang von Oktober zu November durchaus sehen lassen.

Für Horror-Fans ist Einiges dabei.

Afterparty | 29. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

In Afterparty, dem neuen Spiel der Oxenfree-Entwickler, landen die Protagonisten Milo und Lola nach ihrem überraschenden Tod in der Hölle. Eine Erklärung dafür haben die beiden nicht, aber einen Plan, zu entkommen. Was bisher recht gewöhnlich klingt, wird spätestens jetzt durchaus kurios: Um die Hölle verlassen zu können, müssen die beiden ausgerechnet den Teufel zu einem Trinkduell herausfordern und ihn bezwingen. Dafür gilt es aber ersteinmal, zahlreiche Bars und Kneipen intensiv zu testen.

Im Trinkduell mit dem Teufel bei Afterparty:

Wie schon in Oxenfree wird Afterparty ein Dialog-System bieten, mit dem ihr sowohl die Geschichte als auch die Beziehungen zwischen den Charakteren beeinflussen könnt. Zudem werden die unterschiedlichen Drinks in der Hölle gewisse Nebenwirkungen haben. Am PC erfolgt der Release von Afterparty übrigens zu Beginn exklusiv für den Epic Games Store.

Close to the Sun | 29. Oktober

PS4 / Xbox One / Switch

Auf dem PC ist Close to the Sun bereits seit einigen Monaten erhältlich. Nun wagt das Grusel-Adventure passend zu Halloween den Sprung auf die Konsolen. Inhaltlich bleibt alles beim Alten: In einer alternativen Version des 19. Jahrhunderts erzielt Nikolas Tesla einen großen Durchbruch und bietet zahlreichen Wissenschaftlern auf seinem Schiff Helios einen Zufluchtsort. Als Protagonistin Rose begebt ihr euch an Bord und macht euch auf die Suche nach eurer Schwester - entdeckt dabei aber so einige fiese Seiten.

Erst wirkt es wie eine Steampunk-Odysee, dann wird es zu Horror in Close to the Sun:

Nach und nach erkundet ihr in Close to the Sun aus der First-Person-Perskeitve das Schiff und seine Geheimnisse. Spielerische Anpassungen für die Konsolen gibt es derweil übrigens nicht. Lediglich optisch wurde hier und da ein wenig geschraubt, um der jeweiligen Plattform zu entsprechen.

Resident Evil 5 & 6 | 29. Oktober

Switch

Resident Evil im Release-Doppelpack: Capcom veröffentlicht sowohl Resident Evil 5 als auch Resident Evil 6 für die Nintendo Switch am selben Tag. Während euch auf der spielerischen Seite das klassische Third-Person-Action-Horror-Gameplay erwartet, gibt es inhaltlich die komplette Packung. Resident Evil 5 enthält alle DLCs, den Versus-Modus, den No-Mercy-Modus, vier Bonus-Kostüme und das Spiel lässt sich zudem im Online- und lokalen Koop-Modus spielen.

Zweimal Horror-Action für die Nintendo Switch im Anflug:

Ganz ähnlich sieht es bei Resident Evil 6 aus. Hier sind ebenfalls alle DLCs und zwei Bonuskostüme mit an Bord. Darüber hinaus lässt sich das Action-Spiel entweder alleine oder im Vier-Spieler-Koop-Modus erleben. Im Modus Überleben können dann sogar sechs Spieler gegeneinander antreten.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD | 29. Oktober

PS4 / Xbox One / Switch

Ursprünglich fand der Release von Super Monkey Ball: Banana Blitz auf der Wii im Jahr 2006 statt. 13 Jahre später gibt es nun seitens Sega eine HD-Version für die drei großen Konsolen. Die Umsetzung enthält eine Aufbesserung der Optik auf 1080p und 60 Bilder pro Sekunde und eine Optimierung der Steuerung. Genauer gesagt wurde die Bewegungssteuerung des Originals entfernt und durch eine analoge Steuerung ersetzt.

Die Affen im Kugellabyrinth gibt es bald in schöner:

Zudem enthält die HD-Version über 100 Level des Kugellabyrinth-Spiels, Online-Bestenlisten und Minispiele. Darüber hinaus gibt es verschiedene Kostüme für die jeweiligen Affen und im Laufe des Spiels lässt sich unter anderem Sonic als Gast-Charakter freischalten.

Vampyr | 29. Oktober

Switch

Im Rollenspiel Vampyr steht ihr vor einem echten moralischen Dilemma: Eigentlich ist euer Protagonist ein Arzt im London des frühen 20. Jahrhunderts. Nach einer verhängnisvollen Begegung wird aus euch aber ein Vampir, dem es nun hin und wieder nach leckerem Blut dürstet. Im Laufe des Spiels werdet ihr somit immer wieder Entscheidungen treffen müssen, die entweder den Menschen helfen oder sie potentiell töten.

Am Tag ein ehrbarer Arzt, in der Nacht ein Vampir:

Der Release von Vampyr für die Switch ist eine inhaltlich vollständige Portierung. Technisch ist das Rollenspiel der "Life is Strange"-Macher an die Nintendo-Konsole angepasst - sowohl optisch als auch in Sachen Steuerung. Wirkliche Neuerungen sind jedoch nicht eingeplant.

Luigi's Mansion 3 | 31. Oktober

Switch

Einen passendere Termin für den Relase von Luigi's Mansion 3 hätte sich Nintendo gar nicht aussuchen können: Ausgerechnet an Halloween begibt sich Marios Bruder erneut auf Geisterjagd. Dieses Mal findet das Abenteuer in einem Hotel statt, in den der rundum verbesserte Schreckweg F-LU zum Einsatz kommen wird.

Dieses Mal muss Luigi sich in einem Hotel gegen Geister wehren:

Das Besondere: Mit dem Schreckweg kann Luigi zusätzlich seinen grünen Doppelgänger Fluigi zu Hilfe rufen, um bestimmte Rätsel zu lösen. Passend dazu könnt ihr Luigi's Mansion 3 somit auch im Koop-Modus erleben, in dem ein Spieler die Rolle von Fluigi einnimmt.

Citadel: Forged with Fire | 1. November

PC / PS4 / Xbox One

Auf dem ersten Blick klingt Citadel: Forged with Fire fast wie Harry Potter: In der magischen Welt Ignus seid ihr als Lehrling aktiv, lernt neue Zaubersprüche kennen und versucht euch an der Herstellung von magischen Gegenständen. Später folgt der Ritt auf einem Besen oder Drachen, um den Luftraum unsicher zu machen.

In Citadel: Forged with Fire wird vor allem viel gezaubert:

Doch das Online-Sandbox-Rollenspiel bietet noch mehr: Mit anderen Spielern könnt ihr eigene Schlösser errichten und eure Kräfte verstärken, um die stärksten Gegner zu besiegen. Der Release von Citadel: Forged with Fire schließt die mehrmonatige "Early Access"-Phase auf dem PC ab, die nun zudem in einer Umsetzung für PlayStation 4 und Xbox One mündet.

Spirit of the North | 1. November

PS4

Basierend auf nordischen Volkserzählungen lädt Spirit of the North zu einem malerischen Abenteuer ein. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines Fuchses, erkundet die isländisch wirkende Umgebung, erklimmt Berge und erfahrt immer mehr über ein zerrüttetes Land.

Ein Fuchs und die wunderschöne Welt von Spirit of the North:

Der Release von Spirit of the North ist zu Beginn exklusiv für die PlayStation 4 vorgesehen. Zu einem noch unbekannten Termin soll das Adventure-Spiel aber auch für andere Plattformen erscheinen.

Zombies in Massen, Abenteuer mit Zauberei, eine gruselige Nacht mit Luigi, als Vampir-Arzt London erkunden oder sich im Saufduell mit dem Teufel beweisen: Wie verbringt ihr die Woche? Verratet es uns in den Kommentaren!